De madrugada e virtual, votação do PL da Devastação soa absurda. E é

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência divulgou uma carta em que aponta o PL como "o mais grave retrocesso ao sistema de proteção ambiental do país". Não adiantou. Mais de 350 organizações se juntaram em um manifesto buscando sensibilizar os deputados, nada aconteceu. O texto foi aprovado por 267 deputados a favor e 116 contra. Agora, a matéria vai para a mesa do presidente Lula, que dá a palavra final.

Pessoas que dedicam as suas vidas ao estudo das questões ambientais podem te contar, de maneira acessível, o que essa aprovação quer dizer para o nosso presente e, especialmente, para o nosso futuro. Assumindo que teremos algum. Mariana Belmont, assessora de Clima e Racismo Ambiental de Geledés - Instituto da Mulher Negra, é uma dessas referências. Sem descuidar do conteúdo, o "PL da Devastação", quero pensar com você sobre a forma como se deu a votação.

Reportagens aqui e ali contam que, depois de idas e vindas, o assunto entrou em debate por volta de meia noite e quarenta, do último dia de funcionamento do Congresso Nacional, antes das férias. De agora em diante, aquele merecido descanso. Boa parte dos deputados nem estavam mais no plenário, o que não é difícil de imaginar. O presidente da casa, Hugo Motta, liberou votação virtual. Podemos começar por aí.

O debate climático é a conversa do nosso tempo, nada é mais urgente. O tema atravessa não apenas os espaços que discutem questões ambientais.

Basta olhar como aparece entre os países e acordos comerciais na centralidade de suas decisões de negócio. Como um projeto de lei que mexe com um tema deste tamanho é votado de maneira remota, no meio da madrugada, sem a participação popular?

Eu sei, é romântico demais querer participação popular em assuntos que interessam diretamente a população. Fiquemos apenas com o voto on-line, às quatro da manhã. Não parece absurdo?