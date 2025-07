Tarifa de Trump ameaça empregos brasileiros. E quem se importa?

E sobre esse assunto, também, muita gente competente já tem falado. Aqui, me interessa entender como isso tudo atravessa a vida de quem só vê números e responsabilidades sendo jogadas de um lado para o outro. Na noite do mesmo dia 9, o Jornal Nacional, da TV Globo, deu uma pista de como fazer isso.

Já na abertura, os apresentadores anunciaram a taxação de Trump deslocando a notícia da política internacional, geralmente resumida à frieza dos fatos e declarações, para uma tradução rápida e direta: sobretaxar as exportações pode colocar milhões de empregos brasileiros em risco.

No fim do dia, sempre será sobre isso: quem é que vai pagar essa conta. E de que maneira essas pessoas estão recebendo as informações que precisam, do jeito que precisam, de modo a tomar as melhores decisões para as suas vidas daquele momento em diante.

A sensação de momento é a de que, do nada, o Governo Federal ganhou um problemão e uma aparente oportunidade. O problema é como desatar este nó complicadíssimo e proteger o comércio do país. Já a oportunidade é mostrar para a sociedade quem é que, de fato, trabalha por um Brasil acima de tudo.