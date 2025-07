Solidão deixou de ser problema individual e virou crise social urgente

Um quarto dos adolescentes é afetado pela solidão e o isolamento social em todo o mundo. Para os adultos, a proporção é parecida. Os dados aparecem num estudo recém-lançado pela OMS (Organização Mundial da Saúde). Três décadas depois, a frase icônica de "Esperando por Mim", da Legião Urbana, desce da poesia para a mesa de governos: "o mal do século é a solidão". De fato.

O assunto é tão sério que a OMS criou um grupo de trabalho no fim de 2023 dedicado a produzir conhecimento e sistematizar recomendações sobre o tema. O estudo que trouxe o dado que abre a coluna é o primeiro da Comissão sobre Conexão Social. A ironia triste mora aqui: com celular ou computador, boa parte de nós nunca se percebeu com tantas possibilidades de conexão. Ao mesmo tempo, nunca se sentiu tão sozinha. Interagir é uma coisa, se relacionar é outra bem diferente.

A interação se manifesta com quem te atendeu ontem na volta do trabalho, na farmácia. Com a sua mãe, que você reconhece pelo jeito de organizar o arroz e o feijão no prato, ou aquela amiga de anos, há uma relação.