Estamos nos tornando uma sociedade normótica?

A notícia de que uma médica atacou com spray de pimenta uma criança de 2 anos, o seu pai e a sua mãe possivelmente chegou até você com um suspiro de "não é possível um negócio desses". Mas é. Ou anda sendo. E o problema talvez seja justamente isso: o absurdo virou paisagem no Brasil e no mundo de 2025. Daí viraliza, engaja e revolta por algumas horas ou dias, depois some no ar. Até acontecer de novo, duas vezes pior.

O problema é que, parece, a gente anda esticando a corda do estranhamento coletivo. Até outro dia, essa linha imaginária nos soprava algo como "isso aqui é demais, dessa linha do absurdo não se passa". Mas, agora, o inacreditável é tão variado e vem de tantos lados, que essa tal corda, a cada manhã, parece um pouco mais esticada.

O risco é desaguarmos na Normose.