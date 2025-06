Serviços públicos melhores ou um aumento de deputados?

Um projeto de lei, o PLP 177/2023, propõe aumentar de 513 para 531 o número de deputados federais. Assim, dizem, ajustarão a representação, cumprindo o que diz a lei. Ele já foi aprovado na Câmara e agora segue no Senado. Calcula-se que cada vaga tenha um impacto anual de R$ 3,6 milhões no orçamento público. Não é raro encontrar especialistas afirmando que a proposta que está na mesa além de não cumprir a decisão do STF ou corrigir a sub-representação, ainda cria distorções. Acha que acabou?

Segundo a mesma Constituição, a quantidade de deputados estaduais é calculada com base na bancada federal. Ou seja, se aumenta uma, influência na outra. Agora, faça as contas e ligue os pontos.

Basta uma voltinha nas redes sociais para perceber que existe uma história muito bem contada sobre o assunto: Se o STF mandou resolver isso aí da sub-representação, a gente precisa cumprir. É a lei. Mas, faz bem prestar atenção a um detalhe: a Suprema Corte pediu discussão e encaminhamento do assunto. Aumentar o número de parlamentares para resolvê-lo é uma escolha dos próprios parlamentares. Poderiam, por exemplo, ter optado por redistribuir o já altíssimo número de 513 representantes a fim de reduzir a distorção. Mas, por que fariam isso, não é mesmo?

Segundo pesquisa Datafolha desta semana, 76% dos brasileiros são contra o aumento do número de deputados federais. É como se 154 milhões de pessoas estivessem de um lado da sala dizendo que não concordam com essa ideia. E 268 do outro lado, respondessem: é assim que as coisas vão ser.