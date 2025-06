O nosso jeito de prestar atenção mudou?

A conversa que o Alcoforado puxou seguiu rumo a um debate sobre o que é atenção nos dias de hoje, um tema que vive pulando no nosso caminho. Ele defendeu que o jeito de existir mudou esse tanto porque as condições de existência mudaram um monte também. É só pensar que até pouco tempo atrás se marcava hora e fazia-se fila num telefone público para conversar com a família, que ficou em outro estado. Hoje, um botão e você assiste a sua sobrinha se formando na pré-escola do outro lado do mundo.

Entre os tantos pontos trazidos pelo Alcoforado, fiquei com dois que sinto que podem ser úteis a você. O primeiro é que o olhar não é mais sinônimo de atenção como já foi um dia. Como exercício, tente se lembrar dos vídeos a que você assistiu naquela rede social lá no começo do dia. Quantos vêm, com clareza, à cabeça? Hoje, atenção é a nossa predisposição a nos conectar, genuinamente, com algo ou alguém. Ou seja, estar em relação.

Sobre o segundo ponto, que me parece o coração de toda a conversa, Alcoforado escreveu assim: "pelas lentes da cultura, a atenção que o mundo te cobra, você não tem como oferecer".

Se entendi bem, é algo como não fazer sentido esta geração ser cobrada pelo tipo de atenção das gerações anteriores, se o contexto de agora, de produção da vida, é tão diferente.

Concordando ou não, o bom mesmo é acompanhar mais de perto o Michel Alcoforado. No mínimo, você sairá com um punhado de novas indagações. E, em tempo de certezas tão rápidas, faz bem cultivar umas boas perguntas.