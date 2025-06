Em três dias, perdemos três personalidades extraordinárias

Tudo que construiu, foi com outras pessoas e para elas. Me dizia que a vida é uma experiência coletiva. Uma das idealizadoras da União Popular de Mulheres de Campo Limpo e Adjacências, espaço histórico das periferias da zona sul de São Paulo, Neide também coordenou o CDCM (Centro de Defesa e Convivência da Mulher) "Mulheres Vivas". Agora, imagine quantas vidas foram salvas pela sua coragem e indignação? E boa parte do país ainda não a conhecia.

Na terça (3), a despedida aconteceu com Maria Paulina Avelino Marques da Silva, a essencial Vó Tutu. No auge da pandemia, transformou parte da casa em uma padaria, alimentando com pão e histórias a sua Vila Brasilândia, periferia da zona norte paulistana. Daí, virou organização social entregando cestas básicas, roupas e educação profissionalizante. Chega a distribuir 2 mil pães por dia para quem não tem o mínimo para sustentar a vida.

Niède Guidon nos deixou na quarta (4). Dela até se falava um pouco mais no debate público. Mas, ainda assim, de maneira insuficiente para o tamanho do seu legado. A maior parte dos 92 anos de vida de Niède foram dedicados a entender e explicar quem nós somos e como é que viemos parar aqui.

Reconhecida em todo o mundo, a arqueóloga liderou estudos que são verdadeiros marcos na preservação do patrimônio pré-histórico brasileiro. Para ficar em um exemplo, o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, só existe porque mais de 50 anos atrás ela passou a estudar a região. Entre as organizações que ajudou a fundar, estão o Museu do Homem Americano e a Fundação Museu do Homem Americano (FUMDHAM).

Três mulheres extraordinárias entre tanta gente que ajudou o Brasil a ser o que é. No curso natural da vida, me preocupa o tanto que, como país, ainda celebramos tão pouco essas pessoas enquanto estão vivas. E, quando elas partem, qual é o nosso plano, como nação, para manter a sua memória e legado? É urgente não se esquecer das pessoas certas.