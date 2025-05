Marina Silva já tem o seu lugar na história. E nem é o Brasil quem diz

Mas, antes mesmo de todos esses títulos e reconhecimentos internacionais, a ministra já era respeitada, inclusive por quem discorda de suas ideias, nos espaços sérios do debate nacional.

E, acima de qualquer coisa, ela merece respeito porque todas as pessoas merecem ser respeitadas. É o básico, o feijão com arroz da vida democrática. O Brasil político dos últimos anos confunde discordância com violência. Não é um escorregão, é uma estratégia. No caos, a forma ganha alcance, mesmo sem qualquer conteúdo.

Para Mariana Belmont, que é assessora de Clima e Racismo Ambiental de Geledés - Instituto da Mulher Negra, a violência com que trataram Marina é só mais um dos tantos e tristes exemplos do que transformou o debate público no país. Especialmente este, sobre as questões climáticas. A situação é ainda pior se a debatedora for mulher.

"O que a Marina viveu é o que várias de nós, especialmente as mulheres negras, passam cotidianamente em todos os espaços que ocupamos na vida. O tempo todo estamos vivendo situações de violência como aquela e tantas outras", explica Mariana, que participa debates e negociações climáticas dentro e fora do país. "É muito difícil permanecer humana em espaços colonizadores como aquele, na política brasileira".

Em dois anos, ela aponta, "o trabalho da equipe liderada por Marina resultou numa redução de 46% do desmatamento na Amazônia em relação a 2022, segundo dados do Inpe". Não é uma opinião, é um dado.

E há quem escolha, mesmo assim, colocá-lo em dúvida, apenas para fazer avançar os seus interesses. E isso, explica Mariana, ajunta gente de todos os lados políticos. Todos.