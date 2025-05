Como Vale Tudo influenciou busca por direitos e por que isso importa

Para a matéria, a Jennifer escutou da autora Glória Perez que a novela Explode Coração (1995) impulsionou o reencontro de 60 crianças desaparecidas enquanto esteve no ar. Na trama, Odaísa, interpretada por Isadora Ribeiro, era a mãe de Gugu. De capítulo em capítulo, a personagem fazia o caminho que centenas de mães fazem quando se deparam com essa dor inominável: buscar ajuda para entender o que fazer primeiro, perguntar com quais órgãos precisa falar e de que jeito. O seu encontro com outras mães, se organizando como um movimento social que busca empatia, apoio e respostas, emocionou profundamente quem assistia.

O que aconteceu na tela virou conversa na rua, o sonho de toda história. Daí a influenciar comportamentos é um pulo.

Trinta anos depois, em Vale Tudo, a personagem Lucimar decide recorrer à justiça para regularizar a pensão do filho. A cena, bem pedagógica, foi ao ar em 13 de maio quando 1894 pedidos semelhantes eram registrados pela Defensoria Pública de SP. No dia seguinte, o número dobrou: 2.826. Não para por aí. Segundo o órgão, a busca por informações no site também cresceu em 57%.

Há quem diga que a TV aberta e, em especial, as novelas, tenham perdido a sua relevância numa sociedade ultra conectada. Ninguém assiste mais a televisão, está todo mundo na Internet, escutei mais de uma vez. O que aconteceu em Vale Tudo está aí para questionar uma das tantas interpretações possíveis da realidade, mas que quando cai na boca certa vira uma verdade indiscutível.

Ninguém para quem? Quem é este "todo mundo" conectado, se o Brasil ainda tem 29 milhões de pessoas sem acesso regular a Internet? Em tempo, rede social não é Internet.

Sim, é verdade que dificilmente teremos de novo um país inteiro parado para assistir a uma Roque Santeiro, registrando 74 pontos de audiência. Mas é que o mundo é outro. E com novos tempos, chegam novos ídolos. Nisso, 21 parece ser o novo 74. Porque a TV aberta e as suas novelas seguem sendo objeto de atenção e interesse de muita gente.