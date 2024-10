Estado brasileiro poderia dar mais dignidade aos professores

Eu só li "Vidas Secas", do Graciliano Ramos, uma primeira vez porque o professor Jairo nos disse que seria impossível passar pela vida sem conhecer a história de Baleia e Fabiano. Não fosse o professor Celso, de física, ainda no ensino médio, eu nunca teria sabido que, para ser jornalista, uma pessoa precisa se interessar em tudo pelo mundo. Não ter preconceito com nada, nem ninguém, que encruzilhe o seu caminho.

Ele foi a primeira pessoa que me explicou o que era um vestibular. Em troca, eu sempre tirei notas horríveis em sua matéria. Palavras sempre me contaram uma história que eu não conseguia encontrar nos números.

Não fosse a Juliana, de ciências, eu não teria aprendido tanto sobre respeitar as vidas que brotam ao nosso redor. Tudo vivo. Nem sobre o que a falta de água no corpo faz acontecer, com as dores de cabeça e tudo mais. Havia a Gisele, de português. E a outra Gisele, de geografia. O professor Marco Antonio, de inglês, foi o primeiro a transformar a aula em algo lúdico, leve e divertido. Ele usava as letras dos sucessos pop, que todo mundo adorava, para ensinar gramática e pronúncia. Ele explicava: "Este jeito de falar é dos Estados Unidos. Este outro é da Inglaterra."