Gosto do trabalho delas por um motivo: conseguiram reunir num mesmo lugar, e de maneira muito fácil e acessível, pessoas interessadas em doar o que sabem e organizações sociais ao redor do Brasil que precisam muito de pessoas voluntárias para continuarem fazendo seu trabalho social. Eu vim te contar que o Atados existe, pois uma das maneiras de construirmos na prática um país radicalmente solidário e fraterno é, justamente, despertamos o maior número possível de pessoas para uma verdade: até para existir dependemos de outra pessoa.

Gosto da frase resumo que elas usam: juntamos gente boa com oportunidades de voluntariado pelo Brasil. E aí, logo depois dessa frase, você pode clicar em: quero ser uma pessoa voluntária; estou precisando de uma voluntária na minha ONG. Simples assim. Se você clicar no primeiro, vai para um lugar em que você pode se apresentar, dizer o que faz, o que gosta de fazer, o que saber fazer. Enfim, colocar seu conhecimento e suas habilidades para jogo. Já no segundo, a organização social diz tudo que anda precisando. O Atados também tem vários projetos autorais. Ou seja, desenhados por elas mesmas. A plataforma foi lançada em 2012.

Eu sempre quis contar mais sobre o trabalho do Atados, que aliás, não é o único que faz o que faz. O que eu gosto nelas é o alcance - fala com todos os cantos do Brasil, e a facilidade de acesso - tudo na plataforma é muito fácil de entender, de acessar. Escrevo para relembrar que se você anda sentindo que existir somente para si não basta, que todas e todos nós temos um papel na construção desse mundo que a gente quer, que você considere fazer um trabalho voluntário. Não fosse Luciana e Renato, muitos e muitos anos atrás, eu talvez não estivesse nem na metade do meu caminho profissional.

Acesse o Atados aqui:

Atados | Plataforma de Voluntariado | Encontre Trabalho Voluntário