O Boletim Especial Dia da Consciência Negra, divulgado pelo Dieese em novembro de 2022 aponta que uma mulher negra teve salário 46,3% menor do que um homem não negro. Presidente, adivinhe quem tem pressa.

Segundo o Mapa da Desigualdade 2018, se a remuneração média da classe trabalhadora continuar no ritmo em que está, há uma perspectiva de que aconteça uma equiparação salarial entre brancos e negros somente em 2089. Ou seja, em 66 anos. Presidente, adivinhe quem tem pressa.

66,2% das mulheres brancas conseguiram acessar um exame de mamografia. Entre as mulheres negras, 54,2%. Outro dado é que 61,2% das mulheres brancas não tinham um plano de saúde. Entre as mulheres negras, 78,6%. E 50,4% das mulheres brancas consultaram um dentista no ano anterior à pesquisa. Entre as mulheres negras, cai para 38,2%. Os dados são do próprio Ministério da Saúde, de 2017. Presidente, adivinhe quem tem pressa.

A Pesquisa Negras e Negros no Poder Judiciário, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), apontou que apenas 12,8% da magistratura brasileira é composta por pessoas negras. No mesmo estudo, outro dado importante: 38,8% do magistrado do país são mulheres e apenas 5% do total são mulheres negras. Presidente, adivinhe quem tem pressa.

Levantamento de O Globo mostrou que das 590 secretarias de primeiro escalão nos governos estaduais em janeiro deste ano, 160 estavam com mulheres, ou seja, 27,1%. Só em Alagoas as vagas são divididas de maneira igualitária. Os homens ainda ocupam a grande maioria dos espaços de poder e decisão. Presidente, adivinhe quem tem pressa.

O STF existe há 132 anos. Nesse tempo, 170 pessoas ocuparam a mais alta Corte de justiça do Brasil. Três eram homens negros. A primeira mulher, e branca, chegou apenas em dezembro de 2000: há apenas 23 anos. Presidente, adivinhe quem tem pressa.