"As candidaturas coletivas são hoje uma maneira revolucionária de participação social", defende Alex Barcellos. "É a única alternativa que trouxe a oportunidade de algum avanço na participação da diversidade brasileira dentro da política". Mobilizador cultural e especialista em economia solidária, Alex faz parte do Quilombo Periférico (PSOL), que ocupa uma cadeira na Câmara de Vereadores de São Paulo. Integrantes vieram dos movimentos social e cultural das periferias e favelas da cidade.

Uma candidatura coletiva funciona assim: um grupo de pessoas se junta numa chapa. Por conta da legislação, apenas um nome aparece na urna, nesse caso é o da Elaine do Quilombo Periférico, responsável legal pelo mandato. É ela quem toma posse, enquanto as outras pessoas passam a trabalhar no gabinete. Alex e mais cinco. Todas as decisões acontecem no grupo, onde o poder é igualmente dividido. O modelo está amparado numa resolução do TSE, de 2021.

"Ele (o modelo) vem também para isso, para a gente ter mais transparência. Quem vota sabe exatamente quem está indo. Para não ter os fantasmas de gabinete", explica Alex. Para ele, a candidatura coletiva é uma ferramenta que cria oportunidades para mais participação de grupos sub representados nos espaços de poder. O Brasil conta com 20 mandatos assim, organizados numa frente nacional. Se a minirreforma passar como está hoje, todos deixarão de existir.

Anistia a partidos que desrespeitaram repasses do fundo partidário, afrouxamento de regras eleitorais, diminuição das verbas proporcionais a candidaturas negras e femininas são apenas alguns dos pontos que estão presentes no texto que será analisado pelos senadores. Pontos, como bem se percebe, que só fazem uma coisa: mudam tudo para que nada mude. Quem está dentro com muitas chances de continuar, quem está fora com poucas chances de conseguir entrar.

"A minirreforma eleitoral é um ataque ao recente, e ainda pequeno, acesso de mulheres, negros e periféricos à política eleitoral. Não à toa retira direitos das mulheres e mira nas candidaturas coletivas. Nos elegemos por aí", aponta Mônica Seixas. Ela faz parte do Movimento Pretas (PSOL), que ocupa uma das cadeiras da Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP).

"Para as mulheres e negros, coletivo é, na maioria das vezes, a única forma que conhecemos e que queremos fazer política. Ter uma organização e uma rede de apoio para a formulação, para o acolhimento e para dividir as minhas inseguranças e até o cuidado do meu filho foi essencial para que eu tivesse coragem de concorrer a uma eleição", explica a codeputada estadual.