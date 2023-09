Inúmeras iniciativas têm buscado que os espaços de poder espelhem, verdadeiramente, o que é a sociedade brasileira. Mais feminina, mais negra. Ecoa, inclusive, já contou muitas dessas boas práticas por aqui. Não é uma tarefa fácil, nem rápida. Mas é urgente e inegociável. O Brasil do futuro só terá um futuro se fizer a sua lição de casa, que é adiada há 523 anos: que essa terra seja terra para todo mundo, não apenas para poucos alguns.

Diz a Constituição Federal:

Art. 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada.

Não faltam opções que cumpram os critérios. Magistradas reconhecidas, respeitadas, com produção e atuação de excelência no campo do direito. Não sou eu que digo isso, são as próprias entidades de classe.

Para ficar em apenas dois nomes que têm sido cotados: Vera Lúcia Araújo e Adriana Cruz. Entre tantas coisas que já realizou, Vera já foi secretária adjunta de Igualdade Racial do Distrito Federal (DF) e diretora executiva da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (FUNAP).

Vera Lucia Santana de Araújo Imagem: Arquivo pessoal

Já Adriana é juíza federal do Rio de Janeiro, professora, doutora, e uma das lideranças do movimento de juízes negros no Brasil. A lista é longa, o seu tempo para ler esse artigo, curto.