Descarbonização da indústria exige a criação de novos negócios

A redução desses riscos e a atração de capital somente ocorrerá se questões ligadas à transição energética e à descarbonização forem consideradas com a devida robustez.

Isso pressupõe, por exemplo, a definição de uma taxonomia específica, com critérios objetivos para o que pode ser considerado sustentável ou verde, certificados ou contratos firmes de demanda que sirvam de garantia à decisão de investimento e condições facilitadas e compatíveis com a dos fundos de financiamento climático.

Além disso, o desenvolvimento de um mercado de carbono é estratégico para a criação de valor para a redução de emissões, incentivando as práticas de baixo carbono. Também são fundamentais políticas econômicas que proporcionem a estabilidade e a previsibilidade necessárias para atrair investimentos e reduzir os custos de capital, em um cenário precário e controverso de juros básicos a 14,75% ao ano.

A boa notícia é que o Brasil já tem uma experiência bem-sucedida na estruturação desse tipo de mecanismo, o Plano Safra. Estruturado para fomentar a cadeia completa do agronegócio, da semente à comercialização dos produtos, passando pelo financiamento de equipamentos, armazenamento e logística, essa política de crédito público está entre as grandes responsáveis pelo sucesso da produção agropecuária do país.

Por outro lado, a maioria dos programas de financiamento climático - inclusive do Brasil - ainda insiste em soluções voltadas especificamente à oferta de energia e não ao ciclo econômico completo. Embora sigam importantes para garantir a qualidade ambiental do setor elétrico brasileiro e sua expansão segura e renovável, podem limitar os efeitos da transição energética no país, deixando-os muito aquém do possível e desejável.