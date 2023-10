De forma mais ampla, a greve se coloca contra um projeto de universidade que os críticos classificam como neoliberal. Em vez de prever reposição direta das vagas de docentes que se aposentam, a reitoria acena com os chamados editais "de mérito". Em novembro do ano passado, a reitoria publicou um edital para o preenchimento de 63 vagas que deveriam ser disputadas pelas unidades - uma comissão elegeria os vencedores baseado na "excelência" das propostas, processo que o sindicato docente classificou como "subjetivo" e "imposição de visão meritocrática e produtivista" à contratação de docentes.

Com faculdades e institutos competindo entre si pelo direito de repor professores, não espanta que a corda siga arrebentando no lado das graduações menos prestigiadas. Curso de coreano na letras corre risco de fechar; artes plásticas teve 11 disciplinas canceladas; obstetrícia agoniza na USP Leste; a área de humanidades sofre com salas lotadas e escassez de matérias optativas. E por aí vai. O movimento grevista tem defendido a volta do gatilho automático para a substituição de professores - uma aposentadoria abriria necessariamente um concurso para suprir a vaga aberta.

Na batalha pela opinião pública, depois de um início de cobertura simpático às demandas do movimento, O Estado de São Paulo convoca docentes titulares para questionar os métodos da greve e sinalizar com reprimendas judiciais. Nada de novo: piquetes - o impedimento de entrada a quem queira "furar" a paralisação - são estratégias clássicas dos movimentos grevistas e têm uma dimensão de proteção contra represálias e eventuais perseguições a quem deseja cruzar os braços. Há, porém, muitas formas de utilizá-los: é possível, por exemplo, combiná-los com comissões de esclarecimento sobre a greve, o que vem ocorrendo pouco até aqui.

A Folha de S. Paulo, em editorial, preferiu usar o movimento para atacar o financiamento "falho" das universidades públicas e defender, como é praxe, a cobrança de mensalidades. A combinação de um governo privatista como o de Tarcísio de Freitas com a entrada em vigor da reforma tributária adiciona mais um complicador ao tabuleiro. A USP é financiada por um percentual do ICMS, tributo que deve acabar até 2033 com a entrada em vigor das novas regras. Janela para melhorar os investimentos ou janela para cortar? Há quem veja terreno propício para demandar mais recursos; outros, ao contrário, temem que a greve carimbe a universidade como lugar de "baderneiros" e incentive o governador e a Assembleia Legislativa de SP, de maioria conservadora, a apertar ainda mais o cinto da universidade.

Há que se considerar, ainda, a construção concreta do movimento. Ninguém espera que os grevistas tenham doutorado em história de movimentos paredistas, mas, por enquanto, a queixa é de que falta saliva aos estudantes. Há uma dimensão de qualquer greve que se dá por conversas miúdas, no cara a cara do papo franco para criar relações de aliança e canais de diálogo. Forjados em um ambiente político mais virtual que concreto - eco da pandemia e também sinal dos tempos -, os alunos têm preferido se comunicar por meio de ofícios secos, contatos ríspidos diante de piquetes ou na terra sem lei das redes sociais.

O escasso treino para o debate de parte a parte resultou no fracasso de reconhecer o óbvio: trata-se de uma greve por solidariedade aos docentes e funcionários, tão ou mais afetados quanto os estudantes pelo sucateamento da instituição. Informados pelos relatos das unidades rachadas, tanto o sindicato docente quanto o de funcionários da USP não viram condições de se somar ao movimento grevista, apontando apenas a manutenção do "estado de paralisação com indicativo de greve". Na tradição da universidade, significa algo como uma greve light.