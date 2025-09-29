Por que métricas globais são essenciais para ter melhores bioeconomias
Uma fazenda de insetos que transforma resíduos alimentares inevitáveis em ração animal rica em proteínas. Desmatamento de terras florestais para a produção de biocombustíveis. Ambos podem ser considerados parte da bioeconomia, um sistema econômico que usa recursos biológicos renováveis, como plantas, animais e microrganismos, para produzir alimentos, rações, materiais e energia. Mas apenas um é realmente sustentável, de acordo com os Princípios de Alto Nível acordados pelos membros do G20 sob a presidência do Brasil em 2024.
Entender a diferença começa com métricas: precisamos saber como medir os produtos da bioeconomia em termos de seus benefícios e compensações de maneira consistente e justa para que o que é medido em um país proporcione a mesma confiança aos consumidores que um produto produzido e medido em outro. E, depois, é crucial que cheguemos a um acordo sobre normas para essas medidas, normas que possam orientar o comércio entre países. Porque o comércio é um forte incentivo à produção de bens genuínos e legítimos da bioeconomia que se tornem sustentáveis do ponto de vista ambiental, social e econômico.
Em 2013, a África do Sul foi o primeiro país africano a adotar uma estratégia nacional para uma bioeconomia sustentável, apostando nas inovações de base biológica como motor de crescimento da economia. A digestão anaeróbica, na qual as bactérias degradam os resíduos orgânicos sem oxigênio, produzindo biogás e um condicionador de solo rico em nutrientes, é um dos casos de sucesso, com mais de 700 biodigestores instalados em todo o país em 2018. Enquanto isso, as indústrias sucroalcooleira e florestal estão expandindo sua busca por soluções de base biológica, e há mais de 300 pequenas e médias empresas que utilizam as biotecnologias para aplicação comercial.
Este ano, quando a África do Sul detém a presidência do G20, sua liderança em bioeconomia está no centro das atenções. De acordo com a FAO, 23 países têm estratégias de bioeconomia até o momento, e a UE, a Comunidade da África Oriental e o Conselho Nórdico de Ministros fizeram das bioeconomias sustentáveis parte de uma abordagem regional.
Isso reflete uma crescente adoção global da bioeconomia. A bioeconomia indiana, da bioindústria à biofarmacêutica e insumos biológicos para a agricultura, traça um roteiro para atingir US$ 300 bilhões até 2030 e está projetada para gerar 35 milhões de empregos até o mesmo ano. Na América Latina e no Caribe, as bioeconomias contribuem com entre 8% e 20% do valor agregado total. Na Europa, 8% da força de trabalho já está empregada na bioeconomia, particularmente na agricultura e nos produtos alimentares. Um obstáculo para o engajamento global é a falta de uma maneira consistente e transparente de medir uma bioeconomia sustentável, em escala local, nacional e global.
Quando não há métricas e indicadores acordados globalmente para a bioeconomia sustentável, o risco é que o termo possa ser usado para promover práticas que causam mais mal do que bem. Sem parâmetros e princípios comuns, os países poderiam construir bioeconomias que não considerem os impactos da sustentabilidade transfronteiriça, aumentando as desigualdades globais. Ter indicadores globais é a forma de estabelecermos limites práticos para o que "conta" como sustentável em todos os contextos.
A demanda global de biomassa aumentará cerca de 50% acima dos níveis de 2012 até 2050 para alimentos, rações e biocombustíveis, de acordo com a pesquisa Bioeconomy Toolbox da FAO. Mas uma estrutura de monitoramento e avaliação só é útil quando reflete a natureza diversificada do contexto dos países. Não há duas bioeconomias iguais. As prioridades diferem. Em muitos países africanos, por exemplo, o processamento de madeira é uma prioridade bem cumprida, que poderia adicionar US$ 572 bilhões e 29 milhões de empregos até 2050. No entanto, o setor da saúde de base florestal está crescendo rapidamente, com a demanda global por plantas medicinais e aromáticas aumentando 22% entre 2000 e 2020. No contexto subsaariano, a Griffonia simplicifolia e a Voacanga Africana de Gana são plantas medicinais polivalentes com alta demanda internacional; o comércio de madeira de Prunus africana, que vem de fontes selvagens e é usada para tratamento médico, é avaliado entre US$ 100 milhões e US$ 200 milhões por ano.
No que diz respeito aos mercados e ao comércio internacionais da bioeconomia, os indicadores interoperáveis apoiam a transparência. Indicadores comparáveis em nível de produto que delineiam origem, intensidade de carbono, desempenho no uso da terra e trabalho decente são a moeda de confiança para alfândega, certificação, compras, investimento e finanças. Em média, 28,6% das exportações da América Latina e do Caribe são de base biológica e um quarto do consumo doméstico se baseia em produtos de base biológica. À medida que os mercados se expandem, as apostas aumentam.
Então, o que tudo isso significa? Significa que o mundo precisa de uma estrutura harmonizada e baseada na ciência para avaliar a sustentabilidade das bioeconomias. Trata-se de construir um painel de avaliação comum que permita aos decisores escolher os indicadores que importam.
É precisamente para onde o G20 pode levar. Em 2024, sob a presidência brasileira, foi lançada a Iniciativa do G20 sobre Bioeconomia e, pela primeira vez, foram estabelecidos dez Princípios de Alto Nível voluntários e não vinculantes. O ímpeto está crescendo. Guiados por esses princípios, a FAO e a Presidência do G20 da África do Sul estão lançando uma abordagem de priorização e um banco de dados que oferece uma ampla e abrangente gama de indicadores que os usuários podem extrair de maneiras que respeitem o contexto local e promovam o desenvolvimento sustentável. Este é o nosso primeiro passo para ajudar os países e a comunidade global a garantir que a bioeconomia cumpra sua promessa de um mundo mais sustentável e resiliente.
Por que agora? Porque o impulso global é real e deve ser conduzido com responsabilidade. Com um novo grupo de estratégias nacionais de bioeconomia e projetos da indústria tomando forma, este é o momento de garantir que eles estejam ancorados na sustentabilidade, equidade e resiliência.
* Kaveh Zahedi é diretor do Escritório de Mudanças Climáticas, Biodiversidade e Meio Ambiente, FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura); Ben Durham é diretor-chefe de Bioinovação do Departamento Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, África do Sul
