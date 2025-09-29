Por que métricas globais são essenciais para ter melhores bioeconomias

Este ano, quando a África do Sul detém a presidência do G20, sua liderança em bioeconomia está no centro das atenções. De acordo com a FAO, 23 países têm estratégias de bioeconomia até o momento, e a UE, a Comunidade da África Oriental e o Conselho Nórdico de Ministros fizeram das bioeconomias sustentáveis parte de uma abordagem regional.

Isso reflete uma crescente adoção global da bioeconomia. A bioeconomia indiana, da bioindústria à biofarmacêutica e insumos biológicos para a agricultura, traça um roteiro para atingir US$ 300 bilhões até 2030 e está projetada para gerar 35 milhões de empregos até o mesmo ano. Na América Latina e no Caribe, as bioeconomias contribuem com entre 8% e 20% do valor agregado total. Na Europa, 8% da força de trabalho já está empregada na bioeconomia, particularmente na agricultura e nos produtos alimentares. Um obstáculo para o engajamento global é a falta de uma maneira consistente e transparente de medir uma bioeconomia sustentável, em escala local, nacional e global.

Quando não há métricas e indicadores acordados globalmente para a bioeconomia sustentável, o risco é que o termo possa ser usado para promover práticas que causam mais mal do que bem. Sem parâmetros e princípios comuns, os países poderiam construir bioeconomias que não considerem os impactos da sustentabilidade transfronteiriça, aumentando as desigualdades globais. Ter indicadores globais é a forma de estabelecermos limites práticos para o que "conta" como sustentável em todos os contextos.

A demanda global de biomassa aumentará cerca de 50% acima dos níveis de 2012 até 2050 para alimentos, rações e biocombustíveis, de acordo com a pesquisa Bioeconomy Toolbox da FAO. Mas uma estrutura de monitoramento e avaliação só é útil quando reflete a natureza diversificada do contexto dos países. Não há duas bioeconomias iguais. As prioridades diferem. Em muitos países africanos, por exemplo, o processamento de madeira é uma prioridade bem cumprida, que poderia adicionar US$ 572 bilhões e 29 milhões de empregos até 2050. No entanto, o setor da saúde de base florestal está crescendo rapidamente, com a demanda global por plantas medicinais e aromáticas aumentando 22% entre 2000 e 2020. No contexto subsaariano, a Griffonia simplicifolia e a Voacanga Africana de Gana são plantas medicinais polivalentes com alta demanda internacional; o comércio de madeira de Prunus africana, que vem de fontes selvagens e é usada para tratamento médico, é avaliado entre US$ 100 milhões e US$ 200 milhões por ano.

No que diz respeito aos mercados e ao comércio internacionais da bioeconomia, os indicadores interoperáveis apoiam a transparência. Indicadores comparáveis em nível de produto que delineiam origem, intensidade de carbono, desempenho no uso da terra e trabalho decente são a moeda de confiança para alfândega, certificação, compras, investimento e finanças. Em média, 28,6% das exportações da América Latina e do Caribe são de base biológica e um quarto do consumo doméstico se baseia em produtos de base biológica. À medida que os mercados se expandem, as apostas aumentam.

Então, o que tudo isso significa? Significa que o mundo precisa de uma estrutura harmonizada e baseada na ciência para avaliar a sustentabilidade das bioeconomias. Trata-se de construir um painel de avaliação comum que permita aos decisores escolher os indicadores que importam.