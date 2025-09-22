ECOAUOL
Assine UOL
Opinião

A COP30 e a conta de luz: como a mudança climática afeta o seu futuro

Marina Helou e Paulo Artaxo**
Colaboração para Ecoa, de São Paulo
Pedestres enfrentam temporal no viaduto Santa Ifigênia, na região central de São Paulo
Pedestres enfrentam temporal no viaduto Santa Ifigênia, na região central de São Paulo Imagem: Cris Faga/Fox Press Photo/Estadão Conteúdo

A COP30 será sediada no Brasil e, embora o evento ocorra em Belém, no coração da Amazônia, o impacto de suas decisões se estende por todo o território. O que for definido pelos líderes globais em novembro terá um efeito direto e profundo na vida dos paulistas, influenciando a conta de luz, o preço da comida, a qualidade do ar que respiramos e o risco de enchentes em nossas cidades. Por sua escala econômica e demográfica, nosso estado está diretamente conectado a este debate crucial para o futuro do planeta.

São Paulo tem tudo a ver com o que acontecerá na COP30 porque é o estado mais industrializado do país. Segundo o SEEG (Sistema de Estimativa de Emissões), o setor de energia é o principal emissor de gases de efeito estufa no estado. Nos afastamos do panorama nacional, onde o desmatamento e a agropecuária são as fontes de emissão predominantes. Essa característica coloca São Paulo na vanguarda da busca por soluções, com foco em eficiência energética, eletrificação, transição para energias renováveis, mobilidade limpa e economia circular.

Economicamente, as cadeias de valor globais estão exigindo cada vez mais produtos de baixo impacto, o que impulsiona a descarbonização como um fator de competitividade e atração de investimentos. Como grande parte dos setores econômicos serão afetados negativamente pelas mudanças climáticas, deveria haver um grande interesse do setor privado em conter o aquecimento global para reduzir os prejuízos significativos para os negócios e a sociedade.

Cidades que implementam políticas de redução de emissões também se beneficiam da diminuição de custos associados à saúde pública. Do ponto de vista social, a transição energética se traduz em um ar mais limpo, sistemas de transporte mais silenciosos e custos de energia mais previsíveis, elevando a qualidade de vida da população. Pouco do território do país tem hoje estratégias de adaptação climática consistentes ao novo clima, que já mudou e continuará mudando, com impactos crescentes na população.

A cidade de São Paulo, por exemplo, mesmo sendo a maior e uma das mais estruturadas da América Latina, possui um sistema de drenagem projetado com base nas chuvas da década de 1950, um padrão completamente inadequado para a intensidade e frequência atual. A eletrificação do transporte, com metas obrigatórias para renovar frotas de ônibus e veículos logísticos, deve ser prioridade. Também é essencial garantir energia limpa e barata para a indústria e acessível para a população em geral - que é a base do que chamamos de transição energética justa.

Na gestão de resíduos, é preciso capturar e aproveitar biogás e biometano, ampliar a reciclagem e incluir catadores. Para adaptação, mapas de risco, arborização e transparência nas metas são fundamentais. Será preciso reestruturar redes de drenagem, rever o planejamento urbano e investir em infraestrutura mais resiliente ao novo clima. O planeta está exigindo recursos, tecnologia e uma ação muito mais forte dos governos locais, e nessa pauta o estado de São Paulo precisa ser um forte protagonista.

É interesse da população olhar para a adaptação climática, afinal, as mudanças que nos cercam têm impacto direto no cotidiano de todos nós. Energia eficiente e geração local reduzem desperdício e estabilizam a conta de luz. Menos diesel nas ruas significa ar mais limpo e menos internações por doenças respiratórias. Ônibus elétricos oferecem mais conforto e menos ruído. A transição energética gera novos empregos, da cadeia de renováveis à reciclagem. Territórios adaptados resistem melhor a tempestades e ondas de calor cada vez mais intensas.

É por estas razões que a COP30 representa uma plataforma estratégica para o Brasil demonstrar ao mundo que o desenvolvimento econômico e a descarbonização podem coexistir. O país tem a oportunidade de se apresentar como um exemplo de transição justa, combinando proteção florestal, cadeias produtivas limpas, mobilidade sustentável, indústria competitiva, justiça social e redução das desigualdades sociais.

Para que essa narrativa seja crível, é imperativo chegar em Belém com metas sólidas, políticas públicas em plena execução e resultados alcançáveis. Devido à sua escala econômica e à sua capacidade técnica, o estado de São Paulo está em uma posição única para liderar esse movimento e ser um farol de inovação para o restante do país e para o mundo. A transição energética é sobre o ar que respiramos, a água que bebemos, o transporte que usamos e os empregos que queremos. É sobre tornar nosso planeta mais resiliente, seguro, humano e competitivo. A COP30 é a vitrine e a alavanca. Cabe a nós transformar essa oportunidade em ação — com pressa, diálogo e base científica.

Continua após a publicidade

*Marina Helou é deputada estadual por São Paulo. Paulo Artaxo é climatologista, professor da USP e autor-líder do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças do Clima)

Opinião

Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.