Brasil é visto como omisso e confuso em negociação contra poluição plástica

Ana Carolina Amaral
Colaboração para Ecoa, de Genebra
Lixão cheio de plástico em Rodriguez, nas Filipinas Imagem: Eloisa Lopez - 28.nov.2024/Reuters

Embora esteja encurralado pelo clima e pela poluição plástica, o setor petroleiro saiu ileso de mais uma rodada de negociações que poderiam ter inaugurado a próxima convenção ambiental da ONU, mas terminou de forma desastrosa.

Sem consenso sequer sobre como continuar o processo iniciado há dois anos, a tentativa do Pnuma (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente) de formular um tratado de combate à poluição plástica foi adiada para uma próxima rodada, ainda a ser definida. A decisão aconteceu na plenária da ONU em Genebra ontem, após uma longa madrugada de disputas entre diplomatas de 183 países.

O Brasil se autointitulou como ponte em uma negociação polarizada entre o grupo dito ambicioso (mais de 70 países, com desenvolvidos e países em desenvolvimento) e os grandes produtores de petróleo, que contam com potências árabes, China e Rússia. No entanto, o Itamaraty foi visto como omisso e confuso por membros do primeiro grupo, enquanto pareceu amigável ao segundo. Um negociador da Arábia Saudita afirmou a Ecoa que o Brasil tinha alinhamento natural com seu país.

A explicação para a postura brasileira na negociação da poluição plástica dá dicas sobre o que aguardar do país como anfitrião da COP30.

Enquanto o Pnuma precisará encontrar soluções para o processo de negociação e se equilibrar na corda bamba entre interesses industriais e a turbulência geopolítica; o Brasil mantém os olhos voltados para dentro de casa.

A principal ameaça para a COP30 à vista do governo não vem de intimidações trumpistas, do desengajamento motivado pelas guerras ou sequer da insatisfação dos negociadores com as acomodações em Belém. A pedra no sapato da liderança brasileira é, nas duas negociações, a sua própria indústria petrolífera. Os nossos russos.

Cobrado por ONGs a se posicionar sobre as limitações necessárias à produção plástica - como o banimento de plásticos problemáticos e aditivos químicos perigosos à saúde - o Brasil escolheu o silêncio ao longo de duas semanas de negociações em Genebra. Por outro lado, acenou junto aos petroleiros através do processo, defendendo os rumos que garantiram a ausência de texto.

Questionado sobre esse comportamento, um membro da delegação brasileira ponderou que o movimento trazia equilíbrio para a relação com o setor petrolífero, que já deve ficar exposto na COP30.

Isso porque as lideranças climáticas do governo - o presidente da COP, André Corrêa do Lago, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva - estão engajados em criar um roteiro de implementação para a eliminação da dependência de combustíveis fósseis.

A ambição desse nicho do governo brasileiro - cuja cúpula ainda emite sinais ambíguos - dá sequência à decisão tomada há dois anos na COP28, que aprovou o documento Balanço Global com um imperativo inédito: o afastamento dos combustíveis fósseis.

Com o silêncio sobre a poluição plástica, o Brasil acredita poupar cartucho para negociar, dentro de casa, as condições para deixar um legado significativo para a COP30.

A missão, no entanto, exige mais bala do que mira. Será preciso confrontar forças que vão de Donald Trump a Netanyahu e são muito mais imprevisíveis que o velho conhecido lobby petroleiro.

O líder americano mostrou estar atento às negociações dos plásticos. Sua delegação enviou recado verbal e também por carta a países ambiciosos para lembrar que os EUA podem impor sanções e tarifas a quem contrariar suas posições.

Já Putin e Netanyahu, por suas investidas militares, levam a comunidade internacional a priorizar a agenda das guerras. O orçamento do clima, sobre o qual o Brasil ficou de responder com a rota Baku-Belém, tem saído da cooperação para a defesa, em um contexto militar que reforça a pauta das energias fósseis.

Se levantar os olhos para além dos seus desafios domésticos, o Brasil perceberá que está cada vez mais difícil ganhar na simpatia.

Genebra poderia ter sido uma oportunidade para o Brasil testar força política, costurar apoios e estimular ambição. A experiência, no entanto, foi desastrosa.

Se o Planalto entender o custo político de um fracasso internacional, o desastre discreto em Genebra ainda poderá servir de alerta para evitar um climão maior na COP30. Hora da cúpula do governo investir seus cartuchos.

