Brasil é visto como omisso e confuso em negociação contra poluição plástica

A explicação para a postura brasileira na negociação da poluição plástica dá dicas sobre o que aguardar do país como anfitrião da COP30.

Enquanto o Pnuma precisará encontrar soluções para o processo de negociação e se equilibrar na corda bamba entre interesses industriais e a turbulência geopolítica; o Brasil mantém os olhos voltados para dentro de casa.

A principal ameaça para a COP30 à vista do governo não vem de intimidações trumpistas, do desengajamento motivado pelas guerras ou sequer da insatisfação dos negociadores com as acomodações em Belém. A pedra no sapato da liderança brasileira é, nas duas negociações, a sua própria indústria petrolífera. Os nossos russos.

Cobrado por ONGs a se posicionar sobre as limitações necessárias à produção plástica - como o banimento de plásticos problemáticos e aditivos químicos perigosos à saúde - o Brasil escolheu o silêncio ao longo de duas semanas de negociações em Genebra. Por outro lado, acenou junto aos petroleiros através do processo, defendendo os rumos que garantiram a ausência de texto.

Questionado sobre esse comportamento, um membro da delegação brasileira ponderou que o movimento trazia equilíbrio para a relação com o setor petrolífero, que já deve ficar exposto na COP30.

Isso porque as lideranças climáticas do governo - o presidente da COP, André Corrêa do Lago, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva - estão engajados em criar um roteiro de implementação para a eliminação da dependência de combustíveis fósseis.