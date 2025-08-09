Enquanto rasgam a Constituição, nós reflorestamos o futuro
Sou Dineva Maria Kayabi, do povo Kawaiwete, conhecido como Kayabi. Minha casa fica na margem do Rio dos Peixes, na Terra Indígena Apiaká-Kayabi, em Mato Grosso. Somos três povos nesse território sagrado: Apiaka, Kayabi e Munduruku. Na minha aldeia, vivemos em casas de alvenaria e feitas de palha. Temos horta comunitária e cada família cultiva sua roça sem veneno - tem tudo que se possa imaginar: banana, cará, feijão.
Meu povo sofreu muito, assim como todos os povos indígenas. Nossa terra de origem é o Batelão, em Tabaporã. Para não sermos mortos por fazendeiros, os irmãos Villas-Bôas nos levaram para o Território do Xingu, muitos parentes estão lá até hoje. Aquela retirada foi muito triste. Nossos pais e avós queriam ficar, mas foram forçados a entrar no avião. Cinco conseguiram fugir e vieram para o meu território. Meu povo chora ao lembrar. Seu Kanízio, já idoso e em cadeira de rodas, ainda espera o dia em que o Batelão será demarcado e libertado dos desmatadores.
Minha mãe carregou outra ferida: Utiariti, um centro de catequese para crianças e jovens indígenas de vários povos. Batiam muito, principalmente se falassem nossa língua. Os padres a forçaram a casar, mas depois se separou e criou sozinha cinco filhos. "Filha, vou morrer feliz porque você realizou seu sonho e eu consegui ver", disse antes de partir. Quando eu era mais nova, andava quilômetros com chinelos de cada cor e uma bolsa de saco de arroz para estudar, e era feliz. Eu queria andar de avião e hoje viajo muito: estive na COP27, no Egito, na Conferência de Bonn, na Alemanha. Na minha voz, levo a voz das mulheres e dos povos indígenas.
Sou professora, saí da sala de aula para integrar a coordenação da Coiab, a maior organização indígena da Amazônia. As anciãs Kawaiwete são minha inspiração, guerreiras e acolhedoras. Resolviam na conversa e nunca deixavam para outro dia. Só com o diálogo conseguimos nos entender melhor do que antes, que era na borduna e flecha. Fiz faculdade e mestrado para passar os poderosos discursos das lideranças para o papel. Precisamos das palavras técnicas para defender nossos direitos. Esse diploma também é de quem não pode chegar aqui.
Tenho filhos e oito netos, brinco que posso ter uma aldeia só minha. Cresci no movimento indígena e aprendi que educação revitaliza nossa cultura. Uma construção coletiva na escola que depois vemos nas famílias. Com 16 anos, comecei dando aula voluntária. Lutei para trazer ensino médio ao território, EJA e ensino para pessoas com deficiência. Também ajudei a implantar formaturas com trajes tradicionais. Hoje os saberes indígenas estão na grade curricular, porque batalhamos. Até dormi sob lona na porta da Secretaria de Educação.
Aprendi com os mais velhos que nosso calendário é a lua. Tive três filhos sozinha vendo a lua mudar. Na lua nova, o bebê vem tranquilo; na escura, a dor se arrasta. Minha mãe era parteira e me ensinou. Eu faço meu chá e logo estou andando. Também tem lua boa para colher e plantar. Nossa alimentação é conhecimento ancestral. Minha roça tem macaxeiras que não podemos mexer na lua nova, porque tem toxinas, e tenho muitos tipos amendoins, são tradição do meu povo.
Os desafios? São imensos. Só queria que respeitassem a Constituição, simples. Ela não foi feita de uma hora para outra. Foi com sangue e suor. Mas estão rasgando com leis que devastam nossos territórios. Querem acabar com tudo, e quem vai acabar é o próprio homem, porque não estão ouvindo os povos indígenas.
Já sentimos as mudanças climáticas na pele. Os pássaros não cantam na época certa, o rio seca tanto que podemos andar a pé e os peixes morrem sufocados. Em agosto, o calor asfixia e infla as queimadas. Quem está no ar-condicionado não vê. Estão estrangulando nossos rios com hidrelétricas e criando desertos verdes de soja e milho para exportação. A solução é reflorestar. Nós, indígenas, sabemos.
Por isso, crio raízes de esperança com o Podáali, primeiro fundo indígena do Brasil, que financia diretamente nossas bases: 64 regionais em nove estados da Amazônia Legal. Se uma área devastada precisa de reflorestamento, o Podáali tem editais menos rígidos para facilitar o acesso, com linhas de atuação para fortalecer a economia indígena, artesanato, meio ambiente e alimentação.
É como aprendi com a Ita Mait, a pedra pajé do meu povo. Seu lar é no alto da cachoeira do Salto Sagrado. Sempre que tentam tirar ela de lá, ela volta. Mas um dia a roubaram para longe. O homem branco que a tomou, perdeu o cabelo, teve dores e morreu. Ela caiu do avião, atravessou o mar e, meu sogro, pajé, cantava todo o dia: "Ela está voltando". Porque, assim como nossa cultura, a pedra encontra seu caminho de volta.
*Dineva Maria Kayabi é indígena do povo Kawaiwete (Kayabi), professora, mestra em educação e membra da coordenação executiva da Coiab (Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira). A artigo foi publicado com o apoio do Greenpeace Brasil, organização ativista ambiental sem fins lucrativos, que atua desde 1992 na defesa do meio ambiente.
