Enquanto rasgam a Constituição, nós reflorestamos o futuro

Sou professora, saí da sala de aula para integrar a coordenação da Coiab, a maior organização indígena da Amazônia. As anciãs Kawaiwete são minha inspiração, guerreiras e acolhedoras. Resolviam na conversa e nunca deixavam para outro dia. Só com o diálogo conseguimos nos entender melhor do que antes, que era na borduna e flecha. Fiz faculdade e mestrado para passar os poderosos discursos das lideranças para o papel. Precisamos das palavras técnicas para defender nossos direitos. Esse diploma também é de quem não pode chegar aqui.

Dineva Kayabi ao lado da mãe, Maria Brites Imagem: Dissertação de Dineva Kayabi

Tenho filhos e oito netos, brinco que posso ter uma aldeia só minha. Cresci no movimento indígena e aprendi que educação revitaliza nossa cultura. Uma construção coletiva na escola que depois vemos nas famílias. Com 16 anos, comecei dando aula voluntária. Lutei para trazer ensino médio ao território, EJA e ensino para pessoas com deficiência. Também ajudei a implantar formaturas com trajes tradicionais. Hoje os saberes indígenas estão na grade curricular, porque batalhamos. Até dormi sob lona na porta da Secretaria de Educação.

Aprendi com os mais velhos que nosso calendário é a lua. Tive três filhos sozinha vendo a lua mudar. Na lua nova, o bebê vem tranquilo; na escura, a dor se arrasta. Minha mãe era parteira e me ensinou. Eu faço meu chá e logo estou andando. Também tem lua boa para colher e plantar. Nossa alimentação é conhecimento ancestral. Minha roça tem macaxeiras que não podemos mexer na lua nova, porque tem toxinas, e tenho muitos tipos amendoins, são tradição do meu povo.

Os desafios? São imensos. Só queria que respeitassem a Constituição, simples. Ela não foi feita de uma hora para outra. Foi com sangue e suor. Mas estão rasgando com leis que devastam nossos territórios. Querem acabar com tudo, e quem vai acabar é o próprio homem, porque não estão ouvindo os povos indígenas.

Já sentimos as mudanças climáticas na pele. Os pássaros não cantam na época certa, o rio seca tanto que podemos andar a pé e os peixes morrem sufocados. Em agosto, o calor asfixia e infla as queimadas. Quem está no ar-condicionado não vê. Estão estrangulando nossos rios com hidrelétricas e criando desertos verdes de soja e milho para exportação. A solução é reflorestar. Nós, indígenas, sabemos.