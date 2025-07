Plástico demais e coragem de menos em águas brasileiras

Foi uma oportunidade desperdiçada de mostrar ao mundo que nosso país está disposto a recuperar o atraso nessa agenda. Afinal, não estamos entre os mais de 140 países que já contam com alguma lei para restringir plásticos de uso único ou problemáticos. Mais uma vez, uma postura contraditória de quem almeja liderar a agenda em defesa do meio ambiente no cenário internacional.

Agora, em julho — mês em que o movimento global Julho Sem Plástico mobiliza a sociedade a reduzir a produção e o consumo desse material —, os Estados-membros da Organização das Nações Unidas (ONU) se preparam para a rodada final de negociações do Tratado Global, que acontecerá em Genebra, entre 5 e 14 de agosto. A expectativa é histórica: firmar um pacto jurídico vinculante para enfrentar a poluição por plásticos, uma ameaça que ignora fronteiras e já é considerada pela ONU a segunda maior crise ambiental do planeta, atrás apenas da emergência climática.

Se nada mudar, o Brasil irá a passeio na Suíça. A Estratégia Nacional Oceano Sem Plástico (ENOP), construída com participação da sociedade civil, não foi lançada. O decreto que regulamenta a logística reversa de embalagens plásticas — essencial para reduzir resíduos — não avança. Já são quase 15 anos de promessas não cumpridas, em que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) tornou-se um exemplo de política pública arduamente conquistada, mas ineficaz. No início de agosto de 2024, terminou o prazo — já estendido várias vezes — para o país erradicar os lixões, mas ainda existem três mil depósitos irregulares com lixo a céu aberto. E o recém-lançado Plano Nacional de Economia Circular ignora, justamente, o plástico — material que motivou o debate.

Praia coberta por lixo, na maioria plástico, no Haiti Imagem: Ricardo Rojas - 9.out.2018/Reuters

No Congresso Nacional, o Projeto de Lei 2524/2022, que propõe a implementação de uma Economia Circular do Plástico e traz soluções eficazes para o Brasil, está parado há um ano e meio na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, nas mãos do senador Otto Alencar (PSD-BA), relator da matéria. Enquanto ele se omite em apresentar seu parecer e o Executivo também não cumpre seu papel institucional, o Brasil adia, mais uma vez, o enfrentamento de um problema urgente e a construção de soluções estruturais.

Ao negligenciar essa crise ambiental, perdemos a chance de abrir caminho para novas oportunidades econômicas, de gerar empregos em cadeias produtivas mais limpas e posicionar o país como referência na transição de uma indústria altamente poluente para uma Economia Circular.