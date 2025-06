Proteção ambiental é 'pulo do gato' legal e econômico que o Brasil precisa

Ainda na década de 1970, aqui mesmo na Universidade de Princeton, o físico brasileiro José Goldemberg chamou de "pulo do gato" ("leapfrogging", em inglês) a capacidade do Brasil de criar inovações tecnológicas de grande escala que evitam trajetórias prejudiciais ao meio ambiente ao mesmo tempo em que atendem a necessidades práticas, como é o caso da descoberta do uso de etanol, uma fonte renovável de energia, em substituição à gasolina derivada de combustíveis fósseis.

Considerando isso, desde 2019 o Brazil LAB realiza, a cada três anos, no campus da universidade, o evento Amazonian Leapfrogging, que reúne lideranças da ciência, da política, da economia, da sociedade civil e da mídia do Brasil e de outros países para discutir soluções viáveis para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, região que abriga metade das florestas tropicais, a maior bacia hidrográfica, e uma das maiores concentrações de biodiversidade do planeta.

No mais recente Amazonian Leapfrogging, no início de maio, o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, ao proferir a principal palestra do evento, apontou a adoção de decisões desprovidas de respaldo científico, ancoradas a interesses imediatos, como um dos principais empecilhos para a articulação de políticas públicas que garantam o direito constitucional a um meio ambiente equilibrado.

"Ainda vemos, por parte de governos, uma total ignorância em relação ao problema, uma negação completa do que realmente está acontecendo. É que a política é movida por motivações de curto prazo. Com frequência, governos não têm os incentivos adequados para tomar as decisões que precisam ser tomadas", disse.

Ao pensarmos uma nova legislação ambiental, é preciso ter em mente a ciência de ponta que mostra que conservação e desenvolvimento socioeconômico devem andar de mãos dadas. Um dos estudos recentes de maior impacto, por exemplo, foi liderado pelos cientistas Marina Hirota e Caio Mattos, com apoio do Instituto Serrapilheira, e mostrou que as Terras Indígenas da Amazônia são indispensáveis para mais de 80% da agropecuária brasileira. Proteger esses territórios, que ajudam a manter os "rios voadores" - que se transformam em chuvas em outras regiões - é garantir a sustentabilidade da economia agrária, com um custo muito menor para o Estado do que outras formas de conservação.

Para o ecólogo da Universidade de Princeton Jonathan Levine, que estuda a relação entre estratégias de restauração e biodiversidade, a mensagem é clara: embora os avanços tecnológicos na mitigação das mudanças climáticas sejam essenciais, compreender e preservar os ecossistemas locais continua sendo fundamental para projetos de grande escala que garantam a biodiversidade.