Como as finanças podem ser parte da solução para a crise da biodiversidade

Mais da metade de todo o PIB mundial é, pelo menos, moderadamente dependente da natureza. No entanto, sem dúvida, não existe economia (ou vida) sem a natureza. Um quarto das espécies animais e vegetais estão agora ameaçadas, e 14 dos 18 serviços essenciais do ecossistema - incluindo solos férteis para o cultivo de alimentos, controle de enchentes e doenças e regulação da poluição do ar e da água - estão em declínio.

Esses serviços ecossistêmicos são essenciais e não têm substitutos fáceis. Apesar disso, quase US$ 7 trilhões por ano são gastos pelos governos e pelo setor privado em subsídios e atividades econômicas que têm um impacto negativo sobre a natureza, incluindo a agricultura intensiva e os subsídios aos combustíveis fósseis. Em comparação, apenas US$ 200 bilhões são gastos em soluções baseadas na natureza (apenas um terço do que se estima ser necessário).

Embora a crise da biodiversidade tenha sido frequentemente ofuscada pela mudança climática no cenário global, a maré está mudando. Em 2022, o Marco Global de Biodiversidade de Kunming-Montreal foi adotado com sua meta abrangente de interromper e reverter a perda de biodiversidade até 2030.

No final do mês, os signatários do marco se reunirão novamente na conferência de biodiversidade COP16 da ONU em Cali, Colômbia, para negociar a implementação de suas metas. Para progredir em direção a essas metas, a COP16 visa alinhar o financiamento com o marco, garantindo efetivamente que as finanças sejam parte da solução e não do problema.

Para isso, o fluxo financeiro precisará ser redirecionado. Uma alavanca central para isso é a precificação do risco. As instituições financeiras enfrentam riscos significativos, tanto da degradação dos serviços ecossistêmicos (riscos físicos) quanto das respostas sociais à degradação, incluindo regulamentação e mudanças na demanda dos consumidores (riscos de transição). No entanto, esses riscos não são totalmente precificados nas decisões financeiras.

Além disso, as empresas não divulgam seus riscos, dependências e impactos relacionados à natureza, o que dificulta para as instituições financeiras entenderem as implicações de seus investimentos. Em conjunto, isso significa que o financiamento continua a fluir sem obstáculos para atividades mais arriscadas.

Os bancos centrais estão começando agora a destacar os riscos da natureza para as instituições financeiras e a explorar as áreas em que esses riscos se manifestam no sistema financeiro.

Os riscos financeiros são reais

No início deste ano, publicamos o primeiro estudo sobre a gravidade dos riscos financeiros relacionados à natureza.

Descobrimos que, para o Reino Unido, os choques relacionados à natureza poderiam causar um declínio de 6% no PIB até 2030 em cenários como o declínio da saúde do solo ou a escassez de água, pressionando as cadeias de suprimentos globais. E poderia haver uma queda no PIB de mais de 12% no cenário de um choque de resistência antimicrobiana ou pandemia, impulsionado pelo aumento da interação entre humanos e animais selvagens devido à perda de habitat e ao desmatamento.

Esses resultados são iguais ou até maiores do que a queda de 6% no PIB do Reino Unido após a crise financeira de 2008 e de 9,7% durante os lockdowns causados pela pandemia de covid.

Também descobrimos que os riscos financeiros relacionados à natureza eram de uma escala semelhante aos riscos relacionados ao clima. A perda da natureza e a mudança climática ocorrem em paralelo, amplificam e agravam uma à outra. Dessa forma, é essencial que as soluções busquem resolver os dois desafios simultaneamente. Afinal de contas, de que adianta ter um planeta mais frio que não é mais habitável?

De suas 23 metas para 2030, a GBF inclui duas metas que tratam especificamente de finanças. A meta 18 visa reduzir os incentivos para fluxos financeiros que prejudicam a natureza em pelo menos US$ 500 bilhões por ano e aumentar os incentivos para fluxos financeiros positivos para a natureza. E a meta 19 visa mobilizar US$ 200 bilhões por ano para restaurar e proteger a natureza, incluindo pelo menos US$ 30 bilhões de financiamento internacional que flui dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. Uma outra meta, meta 15, exige a divulgação de riscos, dependências e impactos relacionados à natureza por parte das empresas.

Então, o que precisamos da COP16 para puxar a alavanca do risco financeiro?

Em primeiro lugar, deve haver um reconhecimento internacional de que os riscos de longo prazo, generalizados e muitas vezes irreversíveis da crise da biodiversidade não estão sendo precificados pelo sistema financeiro, apesar do progresso na integração dos riscos climáticos. Isso pode causar um acúmulo de riscos sistêmicos e levar à instabilidade financeira; dessa forma, deve haver um consenso global de que os bancos centrais desempenham um papel fundamental na adoção de medidas proativas para gerenciar isso.

Em segundo lugar, em nível individual, corporativo e de instituição financeira, as empresas devem gerenciar e divulgar seus riscos financeiros relacionados à natureza, juntamente com seus riscos climáticos.

Em terceiro lugar, semelhante ao financiamento de transição para o Net Zero, as instituições financeiras devem começar a se envolver ativamente com os clientes para explorar oportunidades de apoiar sua transição para atividades mais positivas para a natureza e refletir isso em seus planos de transição. Garantir a resiliência financeira e as metas climáticas e naturais são sinônimos; e todos são essenciais para garantir o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável globalmente.

* Emma O'Donnell, é assistente de pesquisa no Instituto de Mudanças Ambientais e candidata a PhD da Iniciativa de Soluções Baseadas na Natureza, na Universidade de Oxford; Jimena Alvarez, é líder de Finanças Verdes para a Natureza do Grupo de Finanças Globais e Economia no Instituto de Mudanças Ambientais, na Universidade de Oxford e Nicola Ranger é diretora e pesquisadora sênior do Grupo de Finanças Globais, no Instituto de Mudanças Ambientais da Universidade de Oxford.

Este artigo foi republicado do The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o original.