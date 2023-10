Além disso, é sua responsabilidade assegurar que todas as crianças e adolescentes desfrutem dos direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Também deve protegê-los de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

No entanto, esses deveres não são exclusivos dos conselheiros tutelares. Também são responsabilidades dos pais, familiares, de toda a sociedade e do Poder Público, como estabelecido no Artigo 227 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pode parecer simples, mas não é.

Quando os juristas afirmam que "a letra da lei é fria", é fundamental lembrar que o colegiado de conselheiros é composto por seres humanos reais, feitos de ossos, carne e sangue, e possuem valores, tradições, saberes, convicções e ideologias próprias. Todos esses fatores não estão necessariamente desvinculados do exercício da função, uma vez que, quando eleitos de forma legítima, se tornam agentes políticos de proteção e articuladores dos direitos.

Eles recorrem às suas ferramentas individuais de compreensão da realidade, além de se basearem na garantia da lei com o apoio de uma equipe técnica, para cumprir com seus papéis. No entanto, é importante destacar que, embora desempenhem essas funções, eles não são juízes, tampouco são deuses.

Então, como devemos escolhê-los? Certamente, após toda a discussão até este ponto não podemos nos valer de métodos históricos como o "Uni, duni, tê". Existe um princípio inegociável na construção, fortalecimento e garantia dos direitos da infância e adolescência, um princípio conquistado pelo Brasil através de suas lutas sociais quando superou o arcaico e violento "Código de Menores" de 1927, que incluía crimes e castigos em nome da lei.

No Brasil do século 21, crianças e adolescentes não devem ser rotulados como "menores de idade", um termo que desumaniza suas experiências e desconsidera suas identidades fundamentais, como raça, gênero e classe. Eles são, como reconhecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), sujeitos de direitos, o que implica reconhecer sua humanidade e diversidade.