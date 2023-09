Minirreforma eleitoral pode reduzir em 66% as vagas de gênero por cidade

Baseado no exemplo de uma mulher candidata que foi denunciada e multada por usar santinhos com os rostos de dois candidatos masculinos durante sua campanha, alguns deputados consideraram alterar a lei permitindo que "o dinheiro reservado para campanhas femininas poderá custear despesas comuns com outros candidatos, inclusive propaganda, desde que haja benefício para a candidatura feminina."

De acordo com o resumo da história contada pelo deputado Rubens Pereira Júnior durante uma coletiva de imprensa, entendemos que a candidata multada por conta dos santinhos aplicava uma ‘’ação comum’’ na corrida para os cargos legislativos. As fotos no tradicional mini panfleto eram de candidatos que ela apoiava em outras esferas. Normalmente, quem concorre no processo eleitoral também troca apoio com outros candidatos. É de praxe um deputado federal pedir voto para mais de um deputado estadual ou um candidato ao senado pedir voto para mais de um candidato a deputado federal e vice-versa. Essas são as chamadas dobradas.

No fato narrado pelo relator do grupo de trabalho da minirreforma, ele também menciona que candidatos masculinos usando da mesma estratégia não foram multados. Então, em vez deles questionarem o próprio MPE (Ministério Público Eleitoral), responsável pelo julgamento da decisão desta senhora, preferiram alterar a lei e legalizar uma prática conhecida, que ocorre nos corredores da política eleitoral. A quem interessa flexibilizar o uso do dinheiro das mulheres se fazendo valer de um caso que deveria ser mais discutido?

O preço de uma mulher

Em 2021, através da Resolução 23.670, o Brasil instituiu um modelo chamado federações de partidos políticos. Atualmente, possuímos 3 federações registradas no TSE, são elas: Federação Brasil Pela Esperança (Fe Brasil), formada pelos partidos PT, PC do B e PV; Federação PSDB Cidadania e Federação PSOL REDE. Outro destaque aprovado no Congresso retira dos partidos federados a obrigação individual de cumprir os 30% da cota de gênero e repassa essa responsabilidade à federação.

Com tal mudança, a perda será de 66% das vagas de gênero por cidade. Em um aglomerado como Federação Brasil pela Esperança, um único partido que compõe a federação poderá cumprir e terá suprido a regra. O impacto dessa minirreforma será sentida localmente onde a conjuntura e decisões políticas das cidades se distanciam drasticamente das nacionais.