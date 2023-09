Qual o seu papel para evitar desastres ambientais?

Ficamos desolados com os desastres ambientais que têm tirado muitas vidas e desalojado outras tantas. E que infelizmente são cada vez mais comuns no nosso país. A vítima da vez foi o Rio Grande do Sul.

Assistimos às imagens perplexos, descobrimos novos heróis e heroínas que se aventuram a salvar as vidas e doamos roupas e alimentos.

Toda ajuda é fundamental. Mas se não atacarmos a raiz do problema, seguiremos secando gelo.