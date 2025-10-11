Cientistas apostam na clonagem para salvar a onça-pintada da extinção

Gediendson e sua esposa, Thyara de Deco-Souza Araujo, também médica veterinária e cofundadora do Reprocon junto com outros pesquisadores, trabalham desde a graduação com reprodução assistida de animais silvestres. Até recentemente, o foco era a coleta de sêmen para conservação da variedade genética das espécies, visando à reprodução para conservação (daí o nome do grupo). Acontece que nem todo sêmen coletado está em boa qualidade — ou mesmo vivo — para ser congelado e posteriormente utilizado. Foi exatamente o caso com Leonço: seu sêmen estava morto, talvez decorrente do frio que fazia naquela noite. A captura teria sido em vão não fosse pela estratégia adotada pelo grupo há dois anos, dormente naquele pedacinho de orelha: a clonagem.

O pesquisador Gediendson Ribeiro de Araujo escuta o coração de uma onça-pintada macho, batizada de Leonço, capturada para coleta de material biológico e genético Imagem: Gustavo Fonseca

Vida e morte de onças-pintadas no Brasil

A onça-pintada é o maior felino das Américas. Existem onças-pintadas em quase todos os biomas brasileiros, com exceção dos Pampas. Não chegam a ser subespécies, mas sim subpopulações, ou ecotipos. Uma pesquisa recente indica que pode haver entre 6 e 7 mil indivíduos somente em áreas protegidas na Amazônia. Segundo dados conservadores do Plano de Ação Nacional para Conservação da Onça-pintada, pode haver entre 10 e 21 mil indivíduos na Amazônia, até 5 mil no Pantanal e mil no Cerrado. Na Mata Atlântica e na Caatinga, onde a espécie está criticamente ameaçada de extinção, há menos de 250 indivíduos adultos em cada bioma.

A disponibilidade de alimento influencia no tamanho do território que a onça precisa, segundo Thyara, e que pode variar de 5 a 400 km²: quanto mais presas, menos o felino precisa andar para se alimentar. As características do bioma e suas presas — que incluem porco-do-mato, cateto, queixada, capivara, anta, cervo e jacaré, entre outros — também influenciam no tamanho da onça. No Pantanal, onde estão os maiores indivíduos, eles podem passar de 130 kg, mas na Caatinga beiram os 50 kg. Os machos ocupam um território maior do que as fêmeas, e ambos se encontram mais na época do acasalamento. Depois que nasce a ninhada, de normalmente um par de filhotes, a mãe cuida da sua cria pelos dois anos seguintes. Na juventude, os machos se dispersam para mais longe do que as fêmeas.

Essa dispersão, porém, tem sido prejudicada pela alteração da paisagem. A redução de habitat, e sua consequente fragmentação, são a principal ameaça às onças-pintadas no país, o que também leva à redução de espécies que servem de presa para os felinos e dá espaço para conflitos com seres humanos e morte por retaliação, pois as onças acabam se alimentando de animais domésticos e de criação. Os atropelamentos nas rodovias também figuram na lista de ameaças — entre 2016 e 2023, 19 onças-pintadas foram mortas na BR-262, entre Miranda e Corumbá (MS), segundo o Instituto Homem Pantaneiro (IHP).