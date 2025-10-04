No litoral do Ceará, comunidades lutam para sobreviver ao avanço do mar

Já o espigão é uma estrutura construída perpendicularmente à praia para tentar conter a erosão. Ele funciona como uma barreira que interrompe a movimentação natural da areia ao longo da costa, o que faz com que os sedimentos se acumulem de um lado. Isso pode ajudar a alargar a faixa de areia no ponto, mas, como a areia deixa de seguir seu caminho natural, pode causar a erosão nas praias que ficam localizadas depois da construção.

Uma perícia conduzida pelo professor Parente apontou o risco de transferência da erosão para outras praias, mas destacou que o uso de tecnologias modernas, espigões curvos e permeáveis, além da alimentação artificial de areia, podem reduzir esses impactos. Mas vale destacar que eles não deixam de existir, apenas são minimizados.

No caso da praia de Peroba, a entrega da primeira parte dos espigões estava prevista para agosto deste ano, mas foi adiada para março de 2026. Consultada, a SOP-CE afirma que o novo prazo foi definido após reuniões com a prefeitura de Icapuí.

A SOP-CE ainda afirma que a implantação da contenção é realizada por meio de um convênio da pasta com a prefeitura, que é a responsável pela execução das obras. A reportagem entrou em contato com a secretaria de imprensa da prefeitura para ter mais informações sobre a mudança da data de entrega, mas não teve retorno até a publicação da matéria. Moradores, no entanto, citam que as obras caminhavam em um ritmo bem lento.

Enquanto os espigões não ficam prontos, os próprios moradores recorrem a soluções improvisadas para conter o avanço do mar. Alguns constroem cercas de madeira, outros fazem barreiras com sacos de areia, como é o caso da pousada de Maria de Fátima, que adotou essa medida para tentar proteger o imóvel.

"Estamos esperando esse abençoado espigão para melhorar nossa situação", diz Maria de Fátima. "É sobrevivência, não é luxo. Se tem uma coisa que eu batalho enquanto eu sou viva é pelo nosso direito de viver onde nós nascemos e nos criamos. A gente tem o direito de batalhar por isso daqui. Sempre digo que a gente precisa se reunir, ir pra prefeitura, pra rádio, pro jornal. Isso daqui é nosso pão de cada dia, é nossa vida."