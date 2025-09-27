Para religiões afro-brasileiras, espiritualidade e preservação andam juntas

No candomblé, religião de matriz africana nascida da cosmovisão de povos como os Iorubá, os Bantu e os Fon, assim como em outras expressões sincréticas — umbanda, pajelança e jurema, entre outras —, a natureza é território vivo e sagrado, habitado por orixás, inquices, voduns e entidades que guardam e equilibram os elementos essenciais.

Esses vínculos milenares permanecem sustentados por lideranças religiosas e culturais que, muitas vezes sem apoio institucional, preservam o meio ambiente e saberes tradicionais como parte inseparável da vida espiritual. A persistência dessas práticas afro-brasileiras também enfrenta o racismo religioso, herança de um projeto colonial que silenciou a presença negra e indígena — mas que, em nossa época, encontra força na justiça ambiental.Os povos de terreiro levam a sério o ditado: "sem folha, não tem orixá", pois as espécies vegetais — parte do divino — são as principais responsáveis por conduzir o axé, a energia vital que move o universo, nos ritos e cultos.

Belém, escolhida para sediar a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30, em novembro de 2025, tem passado há décadas por drásticas modificações que impactam o dia a dia dos moradores — e das comunidades religiosas de matriz africana. Com o aumento da pavimentação nas áreas urbanas e o crescimento do uso de carros, Mametu Nangetu diz não encontrar com facilidade as folhas sagradas que ajudou a cultivar. Ela também sofre com as altas temperaturas e, apesar de ser vizinha do Bosque Rodrigues Alves, o Jardim Botânico da Amazônia, isso pouco ameniza o calor em sua residência.

Entre suas inquietações em prol da educação ambiental na comunidade, a mãe de santo conta que, certa vez, nas matas, encontrou mais de 50 alguidares [recipientes de barro usados em oferendas] espalhados pelo local. Foi então que ela decidiu produzir e ensinar a confecção de alguidares e outras vasilhas biodegradáveis, feitas com papel e goma de mandioca, reforçando a consciência e o respeito às tradições, além de evitar o uso de materiais que possam gerar poluição ou acumular água, o que favorece a proliferação da dengue, por exemplo.

"Se eu sou filha da Mãe Natureza, como vou sujar as encruzilhadas? Precisamos pensar na educação ambiental, e eu não vejo essa iniciativa entre os mais velhos, mas entre os jovens. Eles precisam compreender a importância de manter limpas as áreas de mata urbana. Não é necessário colocar sabonete nem perfume nas águas. Mesmo um pouquinho de alimento oferecido é absorvido pela natureza, então é melhor doá-lo a quem tem fome", aconselha a líder religiosa.