Soja e 'esquecimento' ameaçam parque amazônico com pinturas milenares

Com mais de 3,6 mil hectares, o Pema foi escolhido em 2022 pela World Monuments Watch, cujo monitoramento incentiva a preservação histórica, como um dos 25 patrimônios de maior importância em todo o mundo.

Por seu valor cultural e a exuberância de suas paisagens, a reserva teria tudo para se tornar uma atração de destaque em qualquer lugar do planeta. No entanto, o parque enfrenta dificuldades para atrair visitantes.

"Esse é um dos nossos maiores desafios. Recebemos cerca de 4 mil visitantes por ano. Não é muita gente", disse o gerente do Pema, Jorge Braga.

Em entrevista à Mongabay, o gestor disse que o problema soma dois fatores: a baixa popularidade e o difícil acesso. Segundo as estimativas do gerente, apenas uma em cada dez pessoas da região reconhece a importância do parque. A proporção, ele diz, é "ainda menor" quando brasileiros de outras partes do país e estrangeiros são levados em conta.

Há, porém, um outro dilema. Embora o Pema esteja amparado por leis nacionais de proteção ambiental, seus arredores têm sido cada vez mais afetados pelo avanço do desmatamento.

Por muito tempo, o estado do Pará se destacou negativamente por suas altas taxas de perda florestal. Esse cenário mudaria em anos recentes, diante de reduções significativas nos números de desmatamento.