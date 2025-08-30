Tesouro da Caatinga, licuri ganha novos horizontes na bioeconomia

Esse é um dos objetivos de novas pesquisas desenvolvidas pelo NBioCaat (Núcleo de Bioprospecção e Conservação da Caatinga), que faz parte da UFPE. Aliando informações sobre práticas tradicionais ao resultado de testes laboratoriais, o instituto verificou propriedades do licuri com potencial de uso em diferentes produtos — não apenas da indústria alimentícia, mas, também, farmacêuticos e cosméticos.

Segundo Márcia Vanusa, pesquisadora da UFPE e doutora em Biologia Celular e Molecular, o conhecimento ancestral de diferentes populações humanas que vivem em áreas de Caatinga é o "ponto de partida" dos estudos sobre a planta.

Ela diz que esses "saberes" são transmitidos de forma oral entre gerações, sobretudo por mulheres mais idosas e com vasto conhecimento empírico. Ainda que subjetivos, esses elementos são "indispensáveis" às análises técnicas posteriores, auxiliando cientistas na busca por qualidades bioquímicas.

"Entre os seres vivos que encontramos, o licuri é o que se pode chamar de 'planta-chave'. Seu óleo tem muitas propriedades farmacológicas — analgésicas, cicatrizantes, anti-inflamatórias, de proteção solar e de prevenção gástrica", disse à Mongabay.

Curiosamente, muitos desses efeitos são "velhos conhecidos" no imaginário popular, diz Vanusa. A ciência, agora, busca entendê-los melhor — e dar mais visibilidade ao que for descoberto.