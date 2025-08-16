Terras quilombolas têm até 55% menos desmatamento, mostra estudo

A ciência, no entanto, mostra que as boas notícias existem — ainda que careçam de visibilidade. Parte delas está em uma área que corresponde a menos de 1% dos territórios de quatro países sul-americanos (Brasil, Colômbia, Equador e Suriname), analisados em um novo estudo publicado pela revista Communications Earth & Environment no final de julho.

A parcela citada na pesquisa é pequena, mas traz descobertas amplas sobre o papel de terras afrodescendentes na proteção dos ecossistemas e na mitigação de mudanças climáticas. Embora cubram uma parte modesta da área total desses quatro países, mais de 58% dos territórios geridos por essas comunidades estão entre os 10% com maior biodiversidade no planeta. Apesar das quatro nações abrigarem a Amazônia, o número compreende todos os biomas desses países — incluindo, no caso do Brasil, os igualmente ameaçados Cerrado e Mata Atlântica.

Baseando-se em dados estatísticos coletados por mais de duas décadas, a pesquisa também revelou o papel de destaque de grupos afrodescendentes — como os quilombolas, no Brasil — na conservação das florestas: as taxas de desmatamento nos locais observados por cientistas são consideravelmente mais baixas do que em outros pontos do mapa continental, sendo até 55% menores a depender dos parâmetros de comparação.

O valor ecológico das terras sob influência de lideranças afro-latino-americanas também chama a atenção: de acordo com o estudo, além de concentrarem sistemas destacadamente biodiversos — abrigando até três vezes mais espécies ameaçadas —, esses áreas também hospedam enormes quantidades de "carbono irrecuperável."

A definição é dada ao gás carbônico que, uma vez perdido em função da conversão do ecossistema (seja por ação humana ou por alterações no clima), não pode ser restabelecido "por pelo menos 30 anos", diz a investigação.

Para pesquisadores e ambientalistas, em um cenário de tantos desafios, valorizar os resultados do novo estudo se mostra uma via de mão dupla: enquanto o Brasil precisa de histórias otimistas para apresentar na COP, o trabalho de conservação feito por afrodescendentes vê na cúpula uma janela de oportunidade para buscar mais reconhecimento e apoio a sua jornada (comprovadamente bem-sucedida) de proteção à natureza.