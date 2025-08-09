Colheita da castanha-do-brasil despenca após seca extrema e preços disparam

"Apesar de muito resistente, a árvore não suporta o manejo por fogo em um período consecutivo de três anos, técnica empregada para abertura das pastagens", afirma o museu em seu site. "O polígono deu origem ao cemitério de castanheiras."

Com eventos climáticos extremos representando uma nova ameaça à espécie, pesquisadores e comunidades estão correndo para minimizar os impactos na produção de castanhas. "É urgente promover a renovação dos castanhais", diz Marcelino Guedes, pesquisador da Embrapa que trabalha com as comunidades da Resex Cajari. "Porque, assim como a gente, as castanheiras mais jovens são mais resistentes e sentem menos [as mudanças no clima]", ele explica, acrescentando que as árvores levam cerca de oito anos para começar a produzir castanhas.

Transporte de castanha recém colhida pelos Waiwái Imagem: Rogério Assis/ISA

Uma alternativa é plantar novas árvores em áreas de roça abandonadas, onde elas tendem a crescer mais facilmente. "Nessas áreas, há mais castanheiras jovens do que na floresta", diz Costa. "Isso ocorre porque as castanheiras precisam de luz solar para crescer, e porque as cutias, que dispersam as castanhas, gostam desses ambientes e levam as sementes para as áreas de lavoura abandonadas", ela explica, referindo-se a um tipo de roedor que se alimenta de frutas e sementes.

A poda dos cipós que envolvem as árvores também pode melhorar a produção de castanhas em até 30%, de acordo com a Embrapa. A organização também está ensinando as comunidades a cultivar mudas de castanheiras em estufas, e trabalha em um programa de melhoramento genético para selecionar variedades da espécie mais resistentes às mudanças climáticas.

Oscilações de preço podem afetar comunidades

A cadeia de fornecimento da castanha-do-brasil depende exclusivamente das comunidades da floresta, que dedicam até dois meses do ano para coletar as sementes mata adentro. De acordo com o Observatório Castanha-da-Amazônia (OCA), uma rede da sociedade civil que apoia os produtores de castanha, o comércio do produto emprega mais de 60 mil pessoas de comunidades tradicionais e envolve pelo menos 127 associações comunitárias e 60 empresas de processamento e comercialização.