A solução vem do lixo: biometano coloca Manaus na rota da descarbonização

Mas, para atingir esse objetivo, o debate ambiental em fóruns globais deve ser plural, uma vez que "o problema não é só a floresta [amazônica]", diz Pedro Maranhão, presidente da Abrema. "O Brasil ainda possui 3 mil lixões [a céu aberto]. São muitas fontes de água contaminadas, em sua maioria pela falta de uma destinação correta do lixo. É preciso que se fale sobre o tratamento de resíduos sólidos e do gás verde."

Lixão do Aurá, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, cidade que receberá a COP30 em novembro Imagem: Cícero Pedrosa Neto/Amazônia Real via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Um raio-x do biometano no Amazonas

Os resíduos sólidos são a principal fonte do biometano produzido no Amazonas — mas não a única. Segundo Vinícius Magno, chefe de Energia do Instituto Conecthus, à frente de projetos tecnológicos para impulsionar o desenvolvimento sustentável em Manaus, há outras duas alternativas que podem abastecer o setor de biogás de forma eficiente.

"As vísceras do peixe são uma poderosa matéria-prima para a produção de biometano. Podem ser consideradas o segundo [melhor insumo]." O engenheiro diz que o estado pode se beneficiar da piscicultura por se destacar nacionalmente no setor. Em 2024, apenas a produção do tambaqui (Colossoma Macropomum), um dos peixes mais tradicionais da Amazônia, superou 17 mil toneladas, de acordo com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam).

O ramo de biogás conta com outro aliado: a cana-de-açúcar. "Os resíduos da indústria açucareira também servem para se produzir biometano e buscar a descarbonização", diz Magno. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o estado produziu quase 358 mil toneladas de cana somente em 2023. Parte dessa estrutura produtiva está localizada no município de Presidente Figueiredo, a 125 km de Manaus, onde operam empresas do ramo de bebidas alcoólicas. A proximidade entre o pequeno município e a capital poderia facilitar a destinação das sobras de cana para o CTTR.