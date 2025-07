Rede de cientistas cria mapa estratégico para evitar a extinção da ariranha

No Brasil, essa distribuição não é homogênea. Há populações conhecidas em rios ao norte da Amazônia, no Pantanal e no Cerrado, próximo das bacias dos rios Tocantins e Araguaia. Contudo, não há ideia de quantas elas são.

Ariranha se alimentando no Parque Estadual Encontro das Águas (MT). Foto: Thomas Fuhrmann, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

"Não existem números", revela a bióloga Miriam Marmontel, pesquisadora do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e que há mais de 30 anos estuda as ariranhas. "Existe pouca pesquisa e as áreas de ocorrência são remotas. E em muitas delas, as ariranhas desapareceram por muitos anos. Só em 2000 é que começamos a ouvir relatos da volta delas em alguns lugares."

Essa lacuna, com falta de dados e compartilhamento de informações sobre a ariranha entre especialistas sul-americanos, foi o que motivou a elaboração de uma publicação conjunta para definir estratégias para a proteção da espécie. Com a participação de 40 profissionais de 12 países, o livro não só resume o que se sabe sobre a biologia, a ecologia e as ameaças enfrentadas pela Pteronura brasiliensis, mas identifica 22 áreas de conservação prioritárias, das quais 12 estão localizadas no Brasil — país que abriga quase 62% da distribuição histórica da espécie.

"Agora temos uma ideia melhor de onde devemos concentrar nossos esforços", afirma Caroline Leuchtenberger, presidente e fundadora do Projeto Ariranhas, professora do Instituto Federal Farroupilha e coordenadora da espécie no Grupo de Especialistas em Lontras da IUCN.

Segundo ela, o trabalho também evidencia ainda mais a necessidade de se ampliar as pesquisas sobre a ariranha em território brasileiro. "Se olharmos para o mapa do Brasil, há várias lacunas nas quais não temos conhecimento da presença ou não da espécie. E a falta dessa informação nos preocupa, sobretudo nesse cenário de ameaças emergentes e menos pessoas em campo."