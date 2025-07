Antas reaparecem na Caatinga, onde eram tidas como extintas

Na Caatinga, a caça ao animal é uma prática que se mantém ativa e preocupa os pesquisadores, pois ocorre intensamente em várias regiões que ainda preservam ambientes propícios à fauna de maior porte. "O couro da anta é muito rígido e resistente, não sendo adequado para a fabricação de calçados ou utensílios mais refinados. Presume-se que a anta seja caçada principalmente por sua carne. Tradições enraizadas, ausência de fiscalização ambiental e a fome são fatores que perpetuam essa atividade ilegal", pontua Osmar.

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), menos de 9% da Caatinga está, hoje, sob alguma forma de proteção legal. Dessas áreas, apenas cerca de 2% são de proteção integral, com restrições mais severas à ação humana. O analista observa que a percepção da Caatinga como uma região pobre, seca e de pouca relevância para a conservação da biodiversidade vem sendo desconstruída nas últimas décadas, com a ampliação e difusão da pesquisa científica na região. Ele afirma que a redescoberta da anta no bioma "pode ajudar a chamar a atenção para os processos ecológicos do bioma."

Roberta Montanheiro Paolino, especialista em conflitos humano-fauna e professora da Universidade de São Paulo (USP) em Ribeirão Preto, acrescenta que a Caatinga possui um histórico antigo de carência de apoio institucional, o que faz com que muitas pessoas dependam da caça para sobreviver. Por isso, é urgente investir na geração de empregos e na conservação do ecossistema, incluindo o solo e as águas. Nesse sentido, com mais oportunidades de renda, os conflitos entre pessoas e a fauna silvestre tendem a diminuir.

"A manutenção da qualidade das florestas, assim como dos corredores ecológicos, é imprescindível para que a anta não precise buscar alimentos fora do seu habitat natural (como nas roças dos moradores, causando prejuízos socioeconômicos). É preciso fomentar ações que auxiliem os agricultores a proteger suas lavouras e a conservar as áreas nativas", defende Roberta.

Iedo Rodrigues Vitor, técnico do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da Bahia (Inema), apoiador da expedição em busca das antas da Caatinga no estado, descreve que a experiência evidenciou, mais uma vez, o papel estratégico das unidades de conservação como aliadas no esforço de conhecer e proteger a biodiversidade. O apoio se deu no território da Área de Proteção Ambiental (APA) Rio Preto, que abrange mais de 1,1 milhão de hectares e reúne zonas de transição entre o Cerrado e a Caatinga.

"A APA do Rio Preto tem se revelado um território importante pela sua extensão e, sobretudo, por conservar ambientes que ainda abrigam espécies ameaçadas", sintetiza Iedo, sem esquecer que o envolvimento das comunidades locais, a escuta dos saberes regionais e a cooperação entre instituições públicas e pesquisadores foram indispensáveis para esse resultado. "Isso reforça o valor de manter viva a conexão entre gente, território e natureza."