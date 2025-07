Cientistas e comunidades correm para salvar ecossistema raro do Brasil

Em fevereiro deste ano, Fernando e colegas derrubaram esse mito com a publicação de um artigo afirmando que é possível propagar espécies do campo rupestre, e ainda usando tecnologias de baixo custo. A partir de testes com 117 espécies endêmicas, os pesquisadores comprovaram que é possível cultivá-las em condições usuais de viveiros, chegando a uma taxa de sucesso para 80% das plantas. "Agora não existe nenhuma justificativa plausível ou técnica para falar que não tem como restaurar campo rupestre", defende o professor, que trabalha com o ecossistema desde 2000, quase todo o tempo visando à restauração.

O conhecimento sobre a germinação das espécies do campo rupestre vem sendo construído desde que Geraldo Silveira vendeu seu carro, em 1995, para montar uma estufa onde pudesse testar a indução de câncer em plantas. Em escala de laboratório, a propagação da vegetação já era possível, e foi o suficiente para os pesquisadores começarem a questionar o uso de espécies exóticas, como capim braquiária, para cobrir áreas degradadas em atendimento a condicionantes de licenciamento ambiental. "O grande desafio é produzir as mudas em larga escala e esclarecer os tomadores de decisão de que essa é a medida mais correta", declara Geraldo.

As descobertas dos poucos pesquisadores especialistas no ecossistema, ao longo das últimas quatro décadas, levaram à publicação, em 2022, de um banco de dados gratuito sobre sementes do campo rupestre, com informações sobre genética de populações, criação e dispersão de sementes, dormência e germinação, entre outros aspectos, para 383 espécies endêmicas. Os pesquisadores também criaram uma relação de 10 princípios para restauração do ecossistema.

O professor Fernando Silveira examina um exemplar de Arthrocereus glaziovii, cacto ameaçado de extinção e endêmico do Quadrilátero Ferrífero, no Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, MG Imagem: Augusto Gomes

Outro resultado científico está no banco de sementes do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que abriga quatro espécies oficialmente ameaçadas. Em 2017, Fernando integrou um grupo de pesquisadores para estudar espécies que precisariam ser realocadas das cangas ferruginosas, em Carajás, onde uma mineradora iria operar. Como nenhuma espécie pode ser legalmente extinta por uma empresa, as plantas teriam que ser cultivadas e plantadas em outros locais. "Fizemos uma série de monitoramentos de floração e frutificação dessas quatros espécies e estudos de modelagem do nicho da planta, para saber dizer, num cenário futuro de mudanças climáticas, quais seriam os locais adequados para sobrevivência delas", explica o biólogo.

Atualmente, na mesma região de Carajás, Fernando e colegas estão implantando um projeto de restauração com base em uma técnica inédita no Brasil: a transposição de solo superficial. Financiado pela mineradora, como medida de compensação obrigatória prevista na licença ambiental, o projeto destinou 36 caminhões de solo de uma área a ser minerada para outra em estado de degradação. Nessa técnica, que se provou a mais eficaz, segundo ele, os propágulos, sementes, esporos, fungos e microrganismos que existem no solo transposto vão auxiliar na regeneração da área degradada.