Produtores rurais se tornam aliados na conservação de onças no Iguaçu

Criado em 1990, com foco principal no monitoramento e proteção da onça-pintada, por quase três décadas o projeto chamou-se Carnívoros do Iguaçu. Mas a equipe chegou à conclusão de que "carnívoros" representava justamente aquilo que dificultava o engajamento dos proprietários à iniciativa. O nome invocava a percepção, mesmo que subliminar, desses animais estarem prontos para caçar, o que disseminava o medo e o temor a eles.

Rebatizado de Onças do Iguaçu, a principal meta era mostrar a fazendeiros e moradores dos dez municípios situados próximos ao parque que a equipe do projeto não se importava apenas em salvar a espécie da extinção, mas em se tornar parceira da comunidade. E era possível mitigar os conflitos, ou seja, reduzir a predação de animais domésticos por meio da implementação de uma série de medidas.

Thiago Reginato e Aline Kotz, do Projeto Onças do Iguaçu, analisam fotos de uma armadilha fotográfica que revela a presença de uma onça-pintada em determinada região Imagem: Foto cedida pelo projeto Onças do Iguaçu

Foi batendo de porta em porta, em mais de 300 visitas por ano e muitos quilômetros rodados, que, nos últimos sete anos, a equipe do projeto ganhou a confiança dessa gente. Entretanto, foi um longo e surpreendente aprendizado. Logo no início, por exemplo, o time percebeu que havia uma forte antipatia e rejeição a órgãos de proteção ambiental.

"O primeiro passo foi nos desvincular totalmente da questão de fiscalização. Nas visitas iniciais, quando usávamos ainda um uniforme verde, ouvimos de moradores que a cor os lembrava fiscalização. Logo mudamos para o azul e já sentimos uma diferença na recepção", conta Aline Kotz, gestora de coexistência do Onças do Iguaçu. "Outra questão era o veículo. A caminhonete do projeto também remetia a órgãos públicos. Começamos a dirigir um Fiat Uno, um carrinho bem simples. Novamente, a estratégia deu certo. Éramos mais bem recebidos."

Aline sempre realiza as visitas em dupla, acompanhada do colega e marido Thiago Reginato, também gestor de coexistência. Juntos, eles descobriram que, no ambiente rural, muitas vezes as mulheres não gostam de ficar sozinhas com um homem desconhecido; e, em alguns casos, os proprietários rurais preferem que a conversa seja com alguém do mesmo sexo.