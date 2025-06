Luz infravermelha identifica 'assinatura única' de espécies ameaçadas

Pesquisas mostram resultados promissores: em um artigo publicado em 2023 na revista Journal of Near Infrared Spectroscopy, a tecnologia NIR identificou, com apenas uma leitura, cinco das oito espécies de anfíbios testadas, apresentando um nível de confiabilidade de 80% - uma delas foi identificada corretamente em 92% dos casos. Os autores acreditam que, com o aumento do banco de referência e o refinamento dos dispositivos utilizados, os valores podem aumentar.

Leitura de assinatura espectral de anfíbio usando tecnologia NIR Imagem: Miguel Monteiro

As aplicações práticas de um método vital para a conservação

A identificação da carne de caça de animais silvestres também entra no escopo da tecnologia NIR, a partir do desenvolvimento de novos modelos de rastreamento. Segundo Torralvo, essa abordagem também tem papel crucial na luta pela natureza. "É possível, por exemplo, que a carne de um animal ameaçado de extinção seja misturada à de outra espécie para dificultar sua identificação quando fiscalizada. Ao realizar a leitura de amostras de carne de caça frescas, salgadas ou congeladas - as principais condições em que são encontradas -, é possível reconhecer o que foi abatido. Isso torna o NIR uma ferramenta potencialmente útil para o monitoramento do comércio indevido", diz. Essa abordagem pode ser utilizada no contexto do tráfico de animais silvestres, cuja identificação impacta na multa a ser aplicada.

"O NIR é uma tecnologia revolucionária", diz Pedro Pequeno, ecólogo e pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Sínteses da Biodiversidade Amazônica (INCT-Sinbiam). "O método já é bastante utilizado em outras áreas, como na química, mas acredito que tem imenso potencial de aplicação na biologia. A identificação de espécies costuma exigir um especialista, algo que se complica no caso de anfíbios, já que muitos desses animais são extremamente parecidos fisicamente. É possível realizar testes genéticos para identificá-los, mas é [algo] muito caro. Outra alternativa é reconhecê-los pelo som - a chamada bioacústica -, mas é trabalhoso e requer bastante treinamento. Com o NIR, é quase mágica! Com um banco de dados calibrado, basta passar o feixe de luz e, pronto: a espécie é reconhecida."