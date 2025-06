Mulheres lideram conservação marinha em projeto pioneiro no Paraná

"Tenho uma foto com seis meses de idade na praia onde trabalho hoje. A minha conexão com a região existe desde a infância", conta Camila, que cresceu inspirada pelo tio, biólogo e ex-superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Foi entre o fim da graduação em Ciências Biológicas e o início do mestrado que ela decidiu seguir carreira na conservação marinha.

Atualmente, Camila coordena pesquisas com tartarugas-verdes (Chelonia mydas) na Ilha das Cobras, na Ilha do Mel e em outras áreas costeiras do Paraná. As ações incluem captura, marcação, soltura de animais, análises de saúde e uso de rastreadores para avaliar comportamentos e a exposição a impactos ambientais.

"As tartarugas fazem parte da minha vida desde meu estágio no Projeto Tamar, ainda na época da universidade. Me apaixonei, elas chegaram na minha vida e nunca mais saíram", diz.

Em monitoramento no litoral do Paraná, tartaruga-marinha é avaliada por pesquisadores Imagem: Gabriel Marchi

As tartarugas, explica Camila, funcionam como sentinelas ambientais, fornecendo informações sobre a saúde dos oceanos. Apesar de sua resiliência evolutiva — estão no planeta desde o período Jurássico —, hoje sofrem os efeitos cumulativos das atividades humanas. "Mesmo com toda essa resiliência, os impactos das atividades humanas se acumulam a tal ponto que as tartarugas estão respondendo de forma negativa", afirma.

Cinco das sete espécies de tartarugas-marinhas existentes no mundo desovam no litoral brasileiro. Com exceção da tartaruga-verde, reclassificada como "quase ameaçada" na Lista Oficial das Espécies Brasileiras Ameaçadas de Extinção, todas as outras estão ameaçadas. A tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea) e a tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta) são consideradas vulneráveis, a tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata) está em perigo e a tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea), criticamente em perigo.