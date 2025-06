Refúgio recria a Caatinga para devolver a arara-azul-de-lear ao sertão

Apesar de serem aves endêmicas da Caatinga baiana, o especialista explica que a estrutura da região de origem ainda não oferece as condições ideais para o tratamento apropriado que esses animais exigem. Isso se deve à escassez de centros com infraestrutura adequada, à falta de pessoal técnico especializado e às condições ambientais adversas, como o calor extremo e a instabilidade hídrica, que dificultam a manutenção da saúde das aves em recuperação.

"As araras são reintroduzidas em áreas consideradas seguras, como reservas, onde há fiscalização contínua e trabalho de conscientização com a comunidade local para reduzir os riscos de recaptura ou maus-tratos", detalhou. "Essa estratégia faz parte de um plano nacional de conservação, que prevê que, enquanto a Caatinga não estiver suficientemente protegida, as araras possam viver e se reproduzir em áreas que garantam sua segurança e bem-estar, mesmo fora do habitat original. Não estamos tirando as araras da Caatinga. O Cecfau existe para que elas retornem para lá com melhores condições de sobrevivência."

Arara-azul-de-lear nascida no Cecfau Imagem: Eduardo Ribeiro

Revigoramento populacional

Embora o termo "reintrodução" seja frequentemente usado, o que ocorre no Brasil com as araras-azuis-de-lear é um processo de reforço ou revigoramento populacional. O principal objetivo é a tentativa de recuperar grupos praticamente extintos, como o do Parque Nacional do Boqueirão da Onça, no norte da Bahia. A soltura só acontece após um minucioso trabalho de mitigação de ameaças, como o tráfico de filhotes, antes comum na região, e a destruição do habitat para criação de gado.

Hoje, a área é protegida; conta com ações de educação ambiental junto a comunidades locais e com fiscalização constante, já que, mesmo considerando avanços, o tráfico ainda opera em rede organizada, com envolvimento estrangeiro. Em casos assim, o retorno das aves à natureza depende não só da recuperação, mas da garantia de segurança real e duradoura no território de origem.