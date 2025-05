Como animais extintos estão voltando às florestas de Florianópolis

Na época, a operacionalização do órgão era de concessão do coletivo Espaço Silvestre, que em 2010 tinha lançado o projeto de reintrodução do papagaio-de-peito-roxo no Parque Nacional das Araucárias, no oeste de Santa Catarina. Cerca de 250 indivíduos da espécie, reabilitados no Cetas, atenderam aos critérios sanitários, comportamentais e genéticos para serem livres de novo. Os eventos de observação de aves acontecem lá também.

Em 2023, Vanessa Tavares Kanaan, bióloga idealizadora do projeto de soltura dos papagaios e então diretora técnica do Espaço Silvestre, decidiu fundar sua própria ONG com foco na conservação da fauna silvestre, percebendo a grande quantidade de animais recebidos pelo Cetas. Assim nasceu o Instituto Fauna Brasil, que deu continuidade ao Vem Passarinhar e ao projeto dos papagaios, além de expandir as espécies para reintrodução na Ilha de Santa de Catarina, onde fica Florianópolis, desta vez com foco na fauna extinta: bugios-ruivos e pequenos felinos.

"O fato de estarmos numa ilha dificulta a refaunação natural. Por isso, a reintrodução acaba sendo uma ferramenta importante para espécies que dificilmente voltariam naturalmente", explica Vanessa. No ano passado, o primeiro projeto de soltura de silvestres do Instituto em Florianópolis trouxe de volta cinco grupos de bugios-ruivos aos remanescentes de Mata Atlântica.

Papagaio-de-peito-roxo reintroduzido no Parque Nacional das Araucárias, no oeste de Santa Catarina Imagem: Vanessa Kanaan/IFB

Os bugios-ruivos voltaram

A rotina de monitoramento começou cedo: às 6h30, já no topo do morro. O monitoramento dos bugios na floresta é feito por busca ativa, drone termal, armadilha fotográfica e gravador. Deu tempo de fazer um voo e meio de drone antes de começar a chover, o que nos levou a percorrer a trilha pela floresta para tentar localizar a família de bugios solta em junho do ano passado.