Crise ecológica no Pantanal aumenta tensão entre onças e humanos

Por volta das 8 horas da manhã, nos arredores da remota Serra do Amolar, no Mato Grosso do Sul, uma rotina que parecia corriqueira para o homem pantaneiro tomou um rumo inesperado. Era o ano de 2002, e Roberto Carlos Conceição Arruda, o Beto, então com 29 anos, saiu sozinho de casa para buscar água na nascente. Ao voltar, se deparou com uma onça-pintada pronta para atacar. Desesperado, correu em busca de abrigo, encontrando refúgio atrás de um tronco. A onça, no entanto, não o deixou em paz e, embora a madeira servisse como proteção parcial, Beto sofreu vários arranhões. A situação só teve outro desfecho graças à coragem de seu cachorro vira-lata, Elói, que avançou contra o animal. Ela capturou o cão e o levou para a margem do rio, deixando Beto para trás.

A coexistência entre humanos e onças no Pantanal remonta a pelo menos 3 mil anos, quando populações indígenas passaram a ocupar o território. A região onde Beto vive e trabalha como piloteiro e guia turístico abriga uma imponente formação rochosa na fronteira do Brasil com a Bolívia, situada entre as cidades de Corumbá (MS) e Cáceres (MT), área que integra a Rede de Proteção e Conservação da Serra do Amolar. O local tem relevância ecológica: é um santuário para grandes vertebrados, como a onça-pintada (Panthera onca), cuja presença é continuamente registrada, e um refúgio estratégico para a sobrevivência da espécie e a preservação do bioma.

"Não sinto mágoa do animal em relação ao acidente. Trabalho com turismo de base comunitária e fazemos avistamento das onças; defendo a sua preservação", afirma Beto, pontuando que, desde 2022, o felino — que atinge os maiores tamanhos da espécie no Pantanal — tem sido visto com maior frequência pelos ribeirinhos, não apenas na natureza, mas também, em algumas ocasiões, em frente às suas moradias. "Não está dando mais para ter galinha, cachorro e outros animais domésticos, pois ela os come, já que não tem o que caçar. Jacaré e capivara estão escassos nesse pedaço, direto vemos as pegadas das onças perto das casas; tem muitas habitando ao redor da Serra do Amolar, precisamos manter distância delas."