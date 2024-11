Agrotóxicos: agricultoras do PR têm risco 60% maior de ter câncer de mama

Mulheres do campo que vivem no sudoeste do Paraná têm um risco cerca de 60% maior de desenvolver câncer de mama e risco de metástase aumentado em 220%. A região, caracterizada pela agricultura familiar e o uso intensivo de agrotóxicos, possui uma incidência de diagnósticos da doença 41% superior à taxa média do Brasil; o índice de mortalidade é 14% maior.

Os resultados da pesquisa "Exposure to Pesticides and Breast Cancer in an Agricultural Region in Brazil" foram publicados na Environmental Science & Technology, uma das três revistas mais importantes do mundo na área de Ciências Ambientais. O estudo, o primeiro realizado com perfil feminino no país, foi feito com 758 mulheres, divididas entre expostas e não expostas a pesticidas.

"A pesquisa evidencia a ligação direta entre a exposição a agrotóxicos e a alta incidência de câncer de mama nessas mulheres agricultoras. Embora essa mulher não pulverize o agrotóxico, ela fica responsável pela descontaminação dos equipamentos de proteção e lavagem das roupas utilizadas. Este contato sem uso de luva é suficiente para a contaminação", diz Carolina Panis, coordenadora do estudo realizado pelo Laboratório de Biologia de Tumores da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) e pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.