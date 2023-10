Manejo de agrofloresta no Assentamento Contestado, do Movimento Sem Terra, em Lapa, Paraná Imagem: Jade Azevedo

É inegável que o plano de tornar o Brasil mais igualitário já começa a dar os primeiros passos, ao menos no que diz respeito à erradicação da pobreza na região Norte. No início de agosto passado, um dos grandes momentos da Cúpula da Amazônia, realizada em Belém (PA), foi o lançamento do projeto Florestas Produtivas por parte do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Economia Familiar (MDA).

Moisés Savian, à frente da Secretaria de Governança Fundiária, Desenvolvimento Territorial e Socioambiental, filiada ao MDA, dedica-se hoje à tarefa de levantar capital suficiente para dar impulso ao projeto. "Por enquanto, vamos usar o orçamento aprovado para este ano de cerca de R$ 2 milhões — o governo anterior não deixou um centavo em caixa! —, que vai permitir iniciar o trabalho com mil famílias no Pará", diz ele. "O total a ser ali investido durante os anos de governo Lula está previsto em R$ 9,8 milhões."

De que se trata o projeto? A exploração simultânea do plantio de alimentos com a recuperação de florestas em comunidades tradicionais amazônicas. Sim, o programa das Florestas Produtivas aplica em 100% os modelos do Sistema Agroflorestal - e, na fase inicial, pretende cultivar espécies nativas, caso do açaí, cupuaçu, cacau e mandioca. "Um de nossos objetivos é dar assistência continuada às famílias selecionadas e, para tanto, a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) deverá indicar um técnico para solucionar as dúvidas dos agricultores", adianta Moisés.

À medida que as negociações (com o BNDES e a Petrobras, entre outros) avancem, o Florestas Produtivas poderá ser adotado em todo o país - o Maranhão deverá ser o próximo beneficiado do projeto. Segundo o estudo do Instituto Escolhas, Pará e Maranhão são os estados com índices de pobreza mais elevados na região amazônica.

"Como a atividade do plantio de florestas é altamente intensiva em mão de obra, principalmente nos primeiros três anos de vida, quando os projetos estão se instalando, plantar florestas significa gerar empregos e acabar com a pobreza", garante Sergio Leitão.