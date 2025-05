Startup faz carne de peixe em laboratório livre de plásticos e metais

"O primeiro problema é que os peixes estão acabando, literalmente. Quase todos os peixes que a gente gosta e come estão em declínio acentuado ou nas listas de espécies ameaçadas: badejo, garoupa, cherne, robalo. O segundo problema é que todos os animais marinhos, sem exceção, estão altamente intoxicados com metais pesados, substâncias orgânicas persistentes, hormônios: 80% do mercúrio que nós temos no organismo vem do peixe que comemos. E um terceiro problema é que, segundo a ONU, teremos que dobrar a quantidade de proteínas até 2050 para atender 10 bilhões de pessoas no planeta. Não há como dobrar o número de cabeças de gado, de galinhas e muito menos de peixes capturados", complementa Szpilman, que também é idealizador, fundador e presidente de honra do AquaRio.

Apesar de parecer, ele explica que o alimento não tem nada a ver com comida de astronauta. Para isso, faz um paralelo com a cerveja. "A cerveja é produzida em enormes reatores em laboratório, mas não tem nada de astronauta. Em um futuro próximo, teremos todas as carnes por cultivo celular, incluindo picanha", diz.

Os alimentos ainda não podem ser comercializados, pois dependem da aprovação da Anvisa, que está em andamento. Avaliada em R$ 57 milhões, a startup recebeu recentemente um aporte de R$ 9,39 milhões e atraiu 520 interessados para uma rodada de investimentos.