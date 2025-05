Por que a Schneider é considerada a empresa mais sustentável do mundo

Em um mundo cada vez mais dependente de energia, a Schneider é hoje uma das protagonistas nas discussões sobre economia digital mais verde, que inclui uma transição energética justa. No início do mês, representantes da multinacional estiveram ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em um evento nos Estados Unidos que discutiu data centers, inteligência artificial e transformação digital. Na ocasião, foi apresentada a nova Política Nacional de Data Centers do Brasil - com seu potencial em geração de energias renováveis, o Brasil já se destaca como um dos principais destinos desses hubs no mundo.

A Schneider Electric atua em tecnologia industrial, levando expertise em eletrificação, automação e digitalização para indústrias inteligentes, além de infraestruturas resilientes, data centers, edifícios inteligentes, residências intuitivas, além de fornecer soluções integradas de internet das coisas (IoT) industrial com inteligência artificial (IA). A empresa opera hoje em mais de 100 países e conta com um ecossistema de 150 mil colaboradores e mais de um milhão de parceiros.

Leia a seguir a entrevista exclusiva do presidente da multinacional a esta coluna. Aqui, ele fala um pouco sobre o radar de uma empresa que não separa tecnologia de descarbonização e impacto social. Por esta razão, aliás, atingiu o tão sonhado topo das melhores performances em aspectos sociais, ambientais e de governança em todo o mundo.

***

Ecoa: Como a Schneider Electric se tornou a empresa mais sustentável do mundo?

Rafael Segrera: A sustentabilidade está no centro da nossa estratégia e em tudo o que fazemos há 20 anos. Ou seja: é uma longa jornada. Vou explicar um pouco do nosso negócio e por que a sustentabilidade precisa estar no foco. A Schneider é uma empresa de tecnologia industrial com duas grandes vertentes: gestão de energia e automação/digitalização. Esses dois grandes negócios são convergentes, uma vez que a infraestrutura elétrica é fundamental para o desenvolvimento das nações, da economia. É só lembrar que a infraestrutura digital toca todos os mercados, está em tudo o que fazemos, em todos os setores. Estes negócios conjugados são o que chamamos de eletricidade 4.0: de que forma o mundo elétrico e o mundo digital se juntam para ter uma energia muito mais sustentável. Nosso primeiro acordo é: como fazer com que todos tenham a possibilidade de fazer o máximo uso dos recursos digitais e da energia. Como não deixar ninguém para trás. É o básico.

Ecoa: Não deixar ninguém para trás significa investir em compromissos sociais?

Rafael Segrera: As empresas são as pessoas, os negócios são feitos para elas, e não existem negócios sem elas. Temos que assegurar que tudo o que fazemos tenha um impacto positivo nas pessoas. Este é um primeiro ponto de partida. Depois, precisamos pensar na velocidade com que as novas tecnologias aparecem, que é muito rápida, se comparada à adoção destas tecnologias. Existe uma dificuldade de utilização, na maioria das vezes as pessoas não têm capacitação para estas novidades. Se as pessoas e as nações não estão capacitadas, elas ficam para trás: perdem possibilidades de emprego, as nações perdem eficiência e competitividade, enfim, perdem vantagens. Por isso que uma das nossas obsessões é conseguir empoderar a todos.