Estojo sustentável: Mercur traz borracha feita com fécula de mandioca

Nesta semana de volta às aulas, momento em que os estojos escolares são reabastecidos, vale um olhar mais atento para as escolhas dos materiais que vão ali dentro. Basta lembrar que são milhares de lápis, canetas, lapiseiras e borrachas que geram um alto volume de resíduos. A Mercur, empresa gaúcha que atua nas áreas de saúde e educação, propõe uma borracha de apagar produzida totalmente com látex extraído de árvores nativas da Amazônia, sem adição de pigmentos, e que utiliza fécula de mandioca entre suas matérias-primas.

Desenvolvida pela indústria em parceria com a rede Origens Brasil®, a

chamada Borracha Nativa da Amazônia tem cor natural, é macia e composta por 78% de matérias-primas renováveis. Por meio da parceria com seringueiros que vivem em reservas extrativistas, a Mercur garante que o látex seja extraído de forma responsável e sustentável, sem causar danos às árvores, e auxiliando em um ciclo de produção que conserva a floresta em pé.

Estas comunidades de seringueiros vivem nas reservas extrativistas Rio Xingu, Riozinho do Anfrísio, Rio Iriri e na Terra Indígena Xipaya, no Pará, além das Terras Indígenas Igarapé Lourdes, Rio Branco, Sete de Setembro e Uru-Eu-Wau-Wau, em Rondônia. De acordo com a empresa, a ideia é valorizar o trabalho das populações tradicionais da floresta, buscando manter um modelo de comercialização focado na remuneração justa, melhorar a infraestrutura local e aprimorar os processos extrativistas.