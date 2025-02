Manter shoppings fresquinhos no verão é desafio de sustentabilidade

Atire a primeira pedra quem nunca teve a ideia de entrar no fresquinho de um shopping center só para fugir do calorão que vem fazendo lá fora, especialmente nesta época do ano. As turbinas do ar condicionado dos shoppings parecem não se cansar. Porém, não existe almoço grátis: o gasto de energia é alto e demanda diversas iniciativas destes grandes centros que tanto fazem parte do cotidiano de quem mora nas cidades.

De acordo com a Allos, plataforma que administra 58 shoppings no país, somente no mês de dezembro, os gastos com energia cresceram 20,8%, uma vez que houve um aumento de 30% na média de fluxo de pessoas. É muita gente circulando: são mais de 54 milhões de visitantes a cada mês, um número mais alto do que a quantidade de habitantes do Estado de São Paulo inteirinho.

"Cada shopping center é uma minicidade. No Brasil, ele é uma extensão da casa das pessoas. A gente consegue concentrar tudo no mesmo espaço, não apenas compras, mas também uma série de outros serviços. Se você pensar, o shopping, por si só, já é uma atividade sustentável na medida em que ele evita a circulação na cidade e a emissão de carbono", diz Paula Fonseca, diretora jurídica e coordenadora da Comissão de Sustentabilidade da Allos.