IA mede estoque de carbono no solo de fazendas de gado da Marfrig

Com a expansão do mercado de créditos de carbono, a Marfrig, uma das maiores produtoras de carnes do mundo, está de olho na qualidade do solo de suas propriedades rurais e também de seus fornecedores. Em parceria com a fintech Agrorobótica, a empresa deu início a um projeto-piloto que utiliza recursos avançados de Inteligência Artificial para monitorar o estoque de carbono de suas fazendas.

O projeto começou verificando o solo das propriedades que fornecem gado à Marfrig no Mato Grosso. A técnica utilizada é a mesma que a Nasa emprega em seus robôs para estudar o solo de Marte. "Com laser, retiramos amostras que vão para análise com IA. O resultado aponta 23 parâmetros deste solo entre nutrientes, textura e carbono. Com estes dados é possível melhorar o estoque e sequestro de carbono de cada local e assim entrar em programas de créditos", explica Fábio Angelis, CEO da Agrorobótica.

A coleta é feita em diferentes profundidades do solo com o laser LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy), que não gera nenhum tipo de resíduo químico no local. De acordo com Angelis, a técnica foi trazida ao Brasil pela Embrapa em 2005 - porém somente em 2020 a fintech entrou na parceria para o desenvolvimento da IA no país. A análise completa do solo com esta tecnologia demora cerca de 20 segundos.